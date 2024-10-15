Министр Байбазаров: Третий месяц наблюдаем рост экономики Казахстана

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 15 октября 2024 года на заседании правительства сообщил, что третий месяц подряд наблюдается ускорение роста экономики в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что по итогам января – сентября текущего года рост экономики составил 4%.

"Благодаря принимаемым мерам третий месяц подряд наблюдается ускорение роста. Рост в реальном секторе составил 5%, производство в сфере услуг выросло на 3,8%. Рост экономики в текущем году полностью обеспечивается развитием несырьевого сектора. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют сельское хозяйство и строительство. Услуги транспорта выросли на 8%, связи – на 6,4%, торговля – на 6,3%, обрабатывающая промышленность – на 4,8%", – озвучил он.

По его данным, 65% роста ВВП обеспечено торговлей, обрабатывающей промышленностью, строительством и сельским хозяйством.

"Инвестиции в основной капитал выросли на 0,6%. Наибольший рост инвестиций наблюдается в несырьевых отраслях. Объем инвестиций вырос в связи – на 81,7%, образовании – на 79,3%, транспорте – на 31,1%, обрабатывающей промышленности – на 6,3%, здравоохранении – на 4,8%", – дополнил Нурлан Байбазаров.

Он подчеркнул, что по всем семи основным экономическим показателям рост отмечается в восьми регионах – Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в Астане и Шымкенте.



27 августа 2024 года Байбазаров озвучил три сценария развития экономики Казахстана. Тогда он представил проект Прогноза социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы.

