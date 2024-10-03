Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прогноз по урожаю зерновых озвучили в Минсельхозе

Зерно, пшеница, сельское хозяйство, сельхозтехника, сбор зерна, комбайнеры, поле, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 12:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в кулуарах Сената 3 октября 2024 рассказал, как проходит уборка урожая, сообщает Zakon.kz.

Ермек Кенжеханулы отметил, что в стране продолжается уборочная кампания.

"Порядка 89% именно зерновых на сегодняшний день убрано. Общий вал продукции составляет более 21 млн тонн. Урожайность – 14,8 центнера с гектара. На сегодняшний день южные регионы уже завершили уборочную кампанию, а в северных регионах работы еще продолжаются", – отметил вице-министр.

Он считает, что объема зерновых, который производится в Казахстане, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренние потребности.

"С учетом того объема, который мы ожидаем, у нас есть возможности расширения экспортного рынка", – резюмировал спикер.

Ранее Кенжеханулы прокомментировал просьбу Россельхознадзора приостановить экспорт в Россию казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника.

Читайте также

Токаев, президент, Amanat
Токаев: Соцсети могут превратить в настоящих зомби не только детей, но и взрослых
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Как не стать жертвой мошенников: важные рекомендации от полиции
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство
Как Казахстан отреагировал на просьбу Роспотребнадзора приостановить экспорт зерна
Мадина Мамырханова
МСХ РК Казахстан 2024 год Зерно Урожай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: