Прогноз по урожаю зерновых озвучили в Минсельхозе

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в кулуарах Сената 3 октября 2024 рассказал, как проходит уборка урожая, сообщает Zakon.kz.

Ермек Кенжеханулы отметил, что в стране продолжается уборочная кампания.

"Порядка 89% именно зерновых на сегодняшний день убрано. Общий вал продукции составляет более 21 млн тонн. Урожайность – 14,8 центнера с гектара. На сегодняшний день южные регионы уже завершили уборочную кампанию, а в северных регионах работы еще продолжаются", – отметил вице-министр.

Он считает, что объема зерновых, который производится в Казахстане, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренние потребности.

"С учетом того объема, который мы ожидаем, у нас есть возможности расширения экспортного рынка", – резюмировал спикер.

Ранее Кенжеханулы прокомментировал просьбу Россельхознадзора приостановить экспорт в Россию казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника.