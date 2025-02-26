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События

Конфискация элитной квартиры и тюремные сроки: озвучен приговор по делу финпирамид "Жулдызай" и "Аяулым"

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, сетевой маркетинг, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 09:26 Фото: freepik
В Астане вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым". Расследование провел Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.

Стоит отметить, что минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней.

Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника.

"В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

При этом, как отмечено в сообщении Агентства, одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь.

Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо.

"Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест. В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по ст. 217 ч.3 п.2 УК ("Создание и руководство финансовой пирамидой"), одна из подозреваемых также по ст. 218 ч.1 УК ("Легализация денег, полученных преступным путем").

Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.

Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счет возмещения ущерба по гражданским искам.

Ранее мы уже сообщали, что финансовые пирамиды, замаскированные под различные легитимные организации, становятся все более изощренными, что привлекает большое количество людей. Так, Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело масштабную операцию по ликвидации Asar Baspana: эта финансовая пирамида была замаскирована под видом потребительского кооператива.

Согласно информации АФМ, ее организаторы предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

Специалисты АФМ на постоянной основе призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Отметим, что в АФМ запущен Telegram-бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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