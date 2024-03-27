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Транзит российской нефти в Китай: есть ли риски санкций для Казахстана

Есть ли санкционные риски для Казахстана из-за транзита российской нефти в Китай , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 14:10 Фото: pix4free
В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана 27 марта 2024 года ответили, рискует ли наша страна попасть в санкционный список в связи с продлением соглашения о транспортировке российской нефти в Китай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий вопрос на пленарном заседании Мажилиса озвучила депутат Ажар Сагандыкова. Мажилисвумен напомнила, что соглашение о транспортировке российской нефти в Китай продлили еще на 10 лет – до 2033 года. В связи с этим она уточнила, не коснутся ли Казахстана вторичные санкции.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев ответил, что этот вопрос изучался на стадии рассмотрения проекта протокола.

"Санкции направлены на ограничение поставок российской нефти в страны Евросоюза, поэтому мы на стадии рассмотрения проекта данного документа и в настоящее время не видим санкционных рисков", – отметил Ермухамбет Конуспаев.

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев также добавил, что Китай не входит в перечень стран, находящихся под санкциями.

"Поэтому санкционных рисков не имеется и не прогнозируется", – заявил Кайрат Торебаев.

Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании ратифицировали продление Соглашения между Казахстаном и Россией о транспортировке российской нефти через территорию республики в Китай. Сколько денег заработает Казахстан за 10-летний период договора – по ссылке.

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