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Законодательство РК

Фермеры смогут онлайн оформить микрокредиты на развитие хозяйства

Фермеры, кредиты, заявка, онлайн, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 16:41 Фото: акимат Мангистуской области
Вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков на брифинге в СЦК рассказал, что разработана цифровая платформа по программе "Ауыл Аманаты", которая позволяет подавать электронную заявку на получение кредита, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр сельского хозяйства РК отметил, что препятствий для заемщиков нет. Наоборот, идет упрощение процедур для получения кредита.

"На сегодня есть цифровая платформа, которая позволит заемщикам, находясь в селе, получить предварительное одобрение по кредиту через мобильное приложение. Для этого надо иметь ЭЦП, подать заявку и получить онлайн-одобрение. В случае полного подтверждения необходимых документов, договоров, залогов заемщику необходимо будет выехать в областной центр, в СПК, чтобы все надлежащим образом оформить", – рассказал Ербол Тасжуреков.

По его словам, в настоящее время данная система уже запущена в Жамбылской области, в ближайшее время будет запущена в Актюбинской и Алматинской областях. Также он сообщил, что на реализацию программы "Ауыл Аманаты" в 2024 году планируется выделить 100 млрд тенге. Такая же сумма была и в 2023 году, но полностью ее не освоили.

"На реализацию программы в 2023 году выделено 100 млрд тенге для выдачи 17 тыс. микрокредитов. На сегодняшний день выдано 13,2 тыс. микрокредитов на сумму 82,4 млрд тенге", – дополнил спикер.

26 января премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с реализацией проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты" в Костанайской области и посетил новое предприятие по переработке зернобобовых культур.

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