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Смаилов посетил одно из фермерских хозяйств в Костанайской области

Смаилов посетил одно из фермерских хозяйств в Костанайской области Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с реализацией проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты" в Костанайской области и посетил новое предприятие по переработке зернобобовых культур, сообщает Zakon.kz.

Так, глава правительства ознакомился с работой хозяйства, созданного участницей проекта "Ауыл аманаты" Кымбат Кокиевой в селе Заречное Костанайского района. По программе она получила 5,2 млн тенге, благодаря чему приобрела 13 голов крупного рогатого скота и наняла работника.

"Родители держали небольшое хозяйство. К тому же я сама понимаю, что в частном доме есть все условия для содержания сельхозживотных. Когда я озвучила эту идею, родители обрадовались и поддержали. Сейчас мы обновили помещение, сделали отдельную скважину для животных. В дальнейшем хочу расширяться именно в мясном направлении, увеличивать поголовье скота. Открыть свой мясной магазин, заниматься изготовлением полуфабрикатов. В будущем хотелось бы открыть производственный мясной цех", – отметила предпринимательница.
Смаилов посетил одно из фермерских хозяйств в Костанайской области

Фото: primeminister.kz

Проект "Ауыл аманаты", запущенный по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева, направлен на улучшение жизни и повышение доходов сельчан. В рамках него предоставляются микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет для открытия своего дела.

Смаилов посетил одно из фермерских хозяйств в Костанайской области

Фото: primeminister.kz

Особое внимание при этом уделяется получателям адресной социальной помощи. Средства по проекту могут взять как начинающие, так и действующие предприниматели.

Премьер-министр напомнил, что реализация программы "Ауыл аманаты" стартовала с Жамбылской области. Она зарекомендовала себя как действенный инструмент, поэтому было принято решение с 2023 года масштабировать ее на все регионы страны.

"Мы видим, что это очень эффективная программа. Для ее реализации в прошлом году правительством было выделено 100 млрд тенге. Это позволило выдать 12 тыс. микрокредитов. В этом году реализация программы будет продолжена, планируется предоставить уже 17 тыс. микрокредитов. Самое главное – это занятость на селе и повышение доходов, развитие кооперации и сельхозпроизводства. Желаем вам успехов в реализации планов", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также посетил новое предприятие по переработке зернобобовых культур "Кайдзэн" мощностью 170 тыс. тонн готовой продукции в год. Здесь налажен полный цикл производства – от сырья до упаковки. В проект вложено 4 млрд тенге инвестиций, создано 70 рабочих мест.

Смаилов посетил одно из фермерских хозяйств в Костанайской области

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов подчеркнул, что перед правительством стоит большая задача по двукратному увеличению выпускаемой продукции в агропромышленном комплексе.

"На днях мы проводили большое совещание по этой теме, где поставили конкретные индикаторы по каждому региону на текущий и следующие годы. Это касается увеличения посевных площадей, внедрения водосберегающих технологий, внесения минеральных удобрений, развития переработки и других направлений. Важно эти планы своевременно и в полном объеме реализовать", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой.

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В Казахстане по-новому будут развивать АПК

25 января 2024 года сообщалось, что правительство Казахстана внедряет новые подходы по развитию агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующий документ утвержден в правительстве по итогам совещания под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

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