Как будет развиваться сельское хозяйство после критики Токаева

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков 5 марта 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о планах ведомства после критики президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Такой вопрос чиновнику задали журналисты.

"Президент действительно указал на системные проблемы в сельском хозяйстве. Если говорить о животноводстве, мы разработали план, он правительством утвержден. План предусматривает все необходимые меры для развития животноводства. В предыдущие два года мы делали акцент на растениеводство, в том числе на развитие кормовой базы для животноводства. Теперь на втором этапе задача перед министерством и отраслью в целом – решение текущих проблем в сфере животноводства и дальнейшее ее развитие", – сказал Тасжуреков.

По его словам, в план включены меры по развитию животноводства, в том числе льготное кредитование.

"Мы проводили несколько раундов встреч с ассоциациями, бизнесом, общественными объединениями, и все их предложения, направленные на развитие животноводства, были отражены в комплексном плане по развитию животноводства. Что касается сельхозкооперации – на сегодняшний день в министерстве создана специальная рабочая группа, которая разрабатывает поправки в законодательство по закону о кооперации. Установлены сроки – до конца текущего года законопроект будет внесен в Парламент", – подытожил вице-министр.

В феврале 2026 года глава государства раскритиковал действия правительства в сфере агропромышленного комплекса.