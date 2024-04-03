Какие строения вокруг аэропортов будут сносить, рассказали в Минтранспорта

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев в кулуарах Cената 3 апреля 2024 года рассказал, какие именно строения вокруг аэропортов будут подлежать обязательному сносу, сообщает Zakon.kz.

Талгат Ластаев сообщил, что создана рабочая группа совместно с Главной транспортной прокуратурой и акиматами на местах, чтобы определить объекты, которые находятся в приаэродромной зоне, угрожающие безопасности полетов.

"Они будут подлежать повторной оценке, и если в свое время они не получили соответствующего разрешения и были построены без разрешения, то местные исполнительные органы могут проводить работы по их передислокации и перемещению. Там есть параметры – непосредственная близость к приаэродромной зоне, соответствующая высота и назначение. Каждый объект будет исследовать соответствующая комиссия, что касается старых объектов", – добавил вице-министр.

По его словам, они будут рассматриваться на предмет угрозы безопасности полетов, и "если нет угрозы, то дается разрешение".

"Сейчас проводит комиссия оценку по всем этим объектам по всем регионам, в какой степени каждый объект угрожает безопасности полетов. Там более 100 тыс. объектов. Основная интенсивность таких объектов – это Алматы и Алматинская область, Шымкент и Актобе. Да (какие-то здания в результате решения этой комиссии будут сносить. – Прим. ред.). Там есть критерии по высоте, непосредственной близости к полосе, соответственно, согласно этим критериям будет проводиться оценка. Это уже на уровне акиматов этот процесс будет проводиться, чтобы их куда-то переселять. Это безопасность полетов, здесь уже однозначное мнение, то есть если объект не должен находиться на этой территории, то он не будет. Конечно, иначе впоследствии могут быть такие же угрозы (крушение самолета Bek Air в Алматы в 2019 году. – Прим. ред.), – резюмировал Талгат Ластаев.

26 января 2024 года в Министерстве транспорта Казахстана обсудили вопросы застройки вокруг аэропортов страны.

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Тогда местным исполнительным органам было указано на необходимость взять на особый контроль и принять меры по устранению ранее возведенных строений на приаэродромной территории.