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Экономика и бизнес

Сколько денег потребуется на развитие авиахабов в Казахстане, рассказали в Минтранспорта

Бюджет, развитие авиахабов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на заседании правительства 19 февраля 2025 года рассказал о развитии авиахабов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что для развития авиахабов и увеличения грузопотока в аэропортах страны определены шесть аэропортов. В их числе Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Актау.

"В рамках их модернизации предусмотрены пять ключевых мер, направленных на обновление инфраструктуры и упрощение логистических процессов. Для реализации этих проектов планируется привлечь 2,1 млрд долларов частных инвестиций. К примеру, в Актау запланировано создание полноценного мультимодального хаба, который обеспечит перевозку грузов с использованием авиационного, автомобильного, железнодорожного и морского сообщений. В его структуре будут технический центр для обслуживания и ремонта самолетов, а также учебный центр для подготовки специалистов", – пояснил Талгат Ластаев.

28 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о необходимости создать в стране международный аэрохаб.

Мадина Мамырханова
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