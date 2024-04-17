Предпосылки для хищения: в Алматы подрядчика обязали выполнить работы на 900 млн тенге

Подрядчик, завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей водопровода и канализации с насосной станцией в Алматы, выполнит за свой счет дополнительные работы на 900 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы АФМ РК, Управление энергетики и водоснабжения южного мегаполиса реализует проект стоимостью 9,1 млрд тенге.

Эти средства были заложены проектировщиком ТОО "Казахский Сантехпроект" при формировании проектно-сметной документации, создавая предпосылки для хищения путем завышения стоимости расходов на транспортировку и закуп строительных материалов.

"В результате мониторинга установлено, что расстояние перевозимого грунта на 30 км ближе, чем предусмотрено проектом. Кроме того, завышен объем применяемого строительного материала на 1,5 тыс. тонн (сваи стальные шпунтовые, балка двутавровая горячекатанная 40Ш-701 из углеродистой стали обычного качества). На момент выявления завышения готовность объекта составляла 93%, то есть освоено 8,4 млрд из 9,1 млрд тенге", – сообщили в агентстве 17 апреля.

В связи с этим по инициативе АФМ акимат Алматы генподрядчику ТОО "Сапа Курылыс 2007" увеличил объем выполняемых работ, не предусмотренных проектом, на 900 млн тенге (увеличение абонентов + 500, установка дополнительных колодцев и т.д.).

Данная работа направлена на превенцию и недопущение хищений со стороны участников процесса развития социальной инфраструктуры и ограждение их от вовлечения в орбиту возможных уголовных и судебных разбирательств, отметили в АФМ.

11 апреля 2024 года в АФМ сообщили, что в Улытауской области ТОО получило крупную сумму за невыполненные работы по предотвращению паводка.