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Компания получила 400 млн тенге за невыполненные работы по предупреждению паводка в Улытау

Улытау, река, компания, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 13:40 Фото: primeminister.kz
В Улытауской области ТОО получило крупную сумму за невыполненные работы по предотвращению паводка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 апреля сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, которое при координации областной прокуратуры ведет досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО.

Согласно данным ведомства, компания заключила договор с госучреждением на общую сумму 485,5 млн тенге для проведения санации реки Жезды протяженностью 2 км для защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка.


"Однако контрольным обмером реализации проекта выяснилось, что подрядчиком фактически не выполняются строительно-монтажные работы по проекту на общую сумму 282,5 млн тенге. В тот же момент в адрес ТОО уже перечислено 400 млн тенге согласно актам выполненных работ. Вследствие указанных действий затоплены 26 домов, эвакуированы 174 человека", – сообщили в АФМ.

Досудебное расследование продолжается. 

Сегодня, 11 апреля, стало известно, что АФМ расследует еще два аналогичных уголовных дела: в Алматы и Актюбинской области.

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