Компания получила 400 млн тенге за невыполненные работы по предупреждению паводка в Улытау
Фото: primeminister.kz
В Улытауской области ТОО получило крупную сумму за невыполненные работы по предотвращению паводка, сообщает Zakon.kz.
Об этом 11 апреля сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, которое при координации областной прокуратуры ведет досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО.
Согласно данным ведомства, компания заключила договор с госучреждением на общую сумму 485,5 млн тенге для проведения санации реки Жезды протяженностью 2 км для защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка.
"Однако контрольным обмером реализации проекта выяснилось, что подрядчиком фактически не выполняются строительно-монтажные работы по проекту на общую сумму 282,5 млн тенге. В тот же момент в адрес ТОО уже перечислено 400 млн тенге согласно актам выполненных работ. Вследствие указанных действий затоплены 26 домов, эвакуированы 174 человека", – сообщили в АФМ.
Досудебное расследование продолжается.
Сегодня, 11 апреля, стало известно, что АФМ расследует еще два аналогичных уголовных дела: в Алматы и Актюбинской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript