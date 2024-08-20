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Законодательство РК

В Мангистауской области подрядчик сорвал сроки по строительству газопровода

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 18:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В селе Бейнеу подрядчик не выполнил свои обязательства по строительству газопровода и выплатил неустойку в 11 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области, нарушения в деятельности районного отдела ЖКХ выявлены прокуратурой Бейнеуского района в рамках анализа в сфере государственных закупок.

"Между отделом ЖКХ и ТОО "Арай-НС" заключен договор государственных закупок по строительству газопровода в селе Бейнеу. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный договором срок. По иску прокурора специализированным межрайонным экономическим судом Мангистауской области ТОО "Арай-НС" признано недобросовестным участником госзакупок, а в пользу государства взыскана неустойка на сумму более 11 млн тенге", – говорится в сообщении.

Как отмечается, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В надзорном органе подчеркнули, что продолжается работа по обеспечению прозрачности и соблюдению законности в сфере государственных закупок.

Ранее сообщалось, что Антикор взялся за соцобъекты, строительство которых критически затянулось.

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