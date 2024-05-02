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Рекордный рост экономики отмечен в Алматы за последние 10 лет

Рекордный рост экономики отмечен за последние 10 лет, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 15:16 Фото: акимат города Алматы
В 2023 году валовой региональный продукт города Алматы увеличился в реальном выражении на 10,1% и составил 24,8 трлн тенге, что является рекордным показателем за последние 10 лет.
Драйверами развития экономики стали обрабатывающая промышленность (+17,5%), торговля (+14,5%), финансовая и страховая деятельность (+12,0%), информация и связь (+11,3%), операции с недвижимым имуществом (+6,9%), транспорт и складирование (+5,7%).

Развитие экономики мегаполиса сопровождалось высокой инвестиционной и деловой активностью. В 2023 году в город Алматы привлечено 1,8 трлн тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 25,3%, при этом частные инвестиции выросли на 35,5%. В прошлом году субъектами малого и среднего бизнеса выпущено продукции на 19,3 трлн тенге с реальным ростом на 15,8%. Количество активно действующих субъектов бизнеса составило 340,1 тыс. единиц, что больше на 16,2%, чем в 2022 году.  

Динамичное развитие экономики позволило снизить уровень безработицы с 5% в 2022 году до 4,8% в 2023 году. В целом вклад города Алматы в валовом внутреннем продукте Казахстана увеличился до 20,6%.

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