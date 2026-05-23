События

В Шымкенте зафиксирован рекордный за семь лет рост ВРП

Фото: wikipedia/Шымкент
В Шымкенте зафиксирован самый высокий за последние семь лет рост валового регионального продукта (ВРП), что подтверждает устойчивую динамику социально-экономического развития города, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2025 года валовой региональный продукт мегаполиса достиг 5,7 трлн тенге, увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим периодом.

Данный показатель значительно превышает среднереспубликанский уровень (6,5%). По объему экономики Шымкент занимает второе место среди регионов страны, уступая лишь столице.

Существенный вклад в рост экономики внесли развитие промышленного производства, запуск новых предприятий и реализация инвестиционных проектов в обрабатывающем секторе.

Положительная динамика также обеспечена активным развитием строительной отрасли, увеличением объемов жилищного строительства, реализацией инфраструктурных проектов и расширением торгового оборота.

Структура валового регионального продукта демонстрирует сбалансированное развитие ключевых отраслей. К примеру, доля промышленности составляет 20%, торговли – 25,5%.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В целом экономика города показывает уверенный рост. За последние три года валовой региональный продукт увеличился почти вдвое – с 3,3 трлн тенге в 2022 году до 5,7 трлн тенге в 2025 году.

Особо отмечается рост роли малого и среднего бизнеса, доля которого в структуре ВРП увеличилась с 40,5% до 56%, что свидетельствует о расширении предпринимательской активности и укреплении частного сектора экономики.

Таким образом, достигнутые показатели подтверждают последовательное развитие экономики Шымкента и укрепление его позиций как одного из ключевых экономических центров страны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
