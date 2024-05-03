Казахстан совместно с Туркменистаном построят логистический хаб в Афганистане
Для
этого создаются конкурентоспособные тарифные условия, что позволит обеспечить
ускоренный пропуск контейнерных поездов из Китая через Казахстан и Туркменистан
в Афганистан и далее в Пакистан, Индию и страны Ближнего Востока, сообщили в
пресс-службе премьер-министра Казахстана.
По
предварительным расчетам, срок доставки товаров по ускоренному маршруту из
Сианя/Урумчи (КНР) до Афганистана (Тургунди и Андхой) сократится до 10-12 дней.
Об
этом на трехсторонней встрече в Кабуле договорились заместитель премьер-министра
Казахстана Серик Жумангарин, генеральный директор Агентства транспорта и
коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев и министр
торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи.
Использование
нового транзитного маршрута позволит Афганистану обеспечить бесперебойную
поставку китайских товаров на запад страны и значительно сократить расходы на
доставку товаров по сравнению с другими видами транспорта.
Афганскому бизнесу предложено использовать возможности казахстанского терминала в Сухом порту Сианя для консолидации наиболее востребованных товаров в контейнерные поезда и прямой доставки товаров народного потребления: солнечных батарей, дизельных генераторов, мобильных телефонов, оргтехники и других.
Фото: primeminister.kz
Отмечается,
что восточная ветка международного транспортного коридора Север – Юг становится
ключевым маршрутом для транспортировки грузов из России, Беларуси через
Казахстан, Туркменистан в Афганистан, Индию и страны Ближнего Востока.
В начале апреля в МИДе РК объяснили, почему Казахстану невыгодно прекращать сотрудничество с Афганистаном.