Казахстан совместно с Туркменистаном построят логистический хаб в Афганистане

Казахстан, Афганистан и Туркменистан договорились вместе развивать транзит и транспортную инфраструктуру в Афганистане, передает Zakon.kz.

Для этого создаются конкурентоспособные тарифные условия, что позволит обеспечить ускоренный пропуск контейнерных поездов из Китая через Казахстан и Туркменистан в Афганистан и далее в Пакистан, Индию и страны Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.



По предварительным расчетам, срок доставки товаров по ускоренному маршруту из Сианя/Урумчи (КНР) до Афганистана (Тургунди и Андхой) сократится до 10-12 дней.



Об этом на трехсторонней встрече в Кабуле договорились заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев и министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи.



Использование нового транзитного маршрута позволит Афганистану обеспечить бесперебойную поставку китайских товаров на запад страны и значительно сократить расходы на доставку товаров по сравнению с другими видами транспорта.



Афганскому бизнесу предложено использовать возможности казахстанского терминала в Сухом порту Сианя для консолидации наиболее востребованных товаров в контейнерные поезда и прямой доставки товаров народного потребления: солнечных батарей, дизельных генераторов, мобильных телефонов, оргтехники и других.





Фото: primeminister.kz

Отмечается, что восточная ветка международного транспортного коридора Север – Юг становится ключевым маршрутом для транспортировки грузов из России, Беларуси через Казахстан, Туркменистан в Афганистан, Индию и страны Ближнего Востока.



В начале апреля в МИДе РК объяснили, почему Казахстану невыгодно прекращать сотрудничество с Афганистаном.