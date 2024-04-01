Почему Казахстану не выгодно прекращать сотрудничество с Афганистаном

Официальный представитель Министерства иностранных дела (МИД) РК Айбек Смадияров объяснил, почему Казахстану важно иметь партнера в лице Афганистана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге официального представителя МИД Казахстана спросили, не было ли поспешным решением исключение "Талибана" из запрещенных организаций, учитывая, что недавно в стране решили на законодательном уровне ввести забивание женщин камнями за измены.

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Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров ответил, что Афганистан – очень важная страна в регионе.

"Пусть введут, а потом посмотрим. Вы прекрасно знаете ситуацию, если Казахстан отвернется от Афганистана, то, естественно, у нас в регионе могут возникнуть проблемы. А какие проблемы, вы лучше меня знаете. Мы с первого дня, когда к власти пришло это движение, мы с ними работаем, выстраиваем торгово-экономические отношения. Там очень большое население – около 40 млн, и воспринимать эту страну только как движение – неправильно, там есть и обычные афганцы. Это наш сосед по региону, с которым нужно работать в том или ином виде", – заявил Айбек Смадияров.

30 марта 2024 года талибы Афганистана заявили, что намерены возобновить публичные порки и казни женщин за провинности.