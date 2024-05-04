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Уровень золотых запасов Казахстана превысил 310 тонн

Уровень золотых запасов Казахстана превысил 310 тонн, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 12:46 Фото: Нацбанк РК
Казахстан занял третье место в мире по закупкам золота, обогнав даже Россию. Общий уровень золотых запасов республики превысил 310 тонн, сообщает Zakon.kz.

Самым крупным покупателем оказалась Турция, купив 14,1 тонны. На втором месте – Индия с 5,1 тонны, на третьем – Китай с 5 тоннами, следует из отчета World Gold Council (Всемирного совета по золоту).

Казахстан делит 4 место с Сингапуром. Обе страны приобрели по 4,5 тонны драгоценного металла в марте 2024 года. На пятом месте – Россия с 3,1 тонны.

Крупнейшим продавцом стал Узбекистан, продав 10,9 тонны золота. Таиланд сократил свои запасы на 9,6 тонны, а Иордания – на 3,7 тонны.

Всего у Казахстана 310,6 тонны драгоценного металла. По его запасам он занимает 17-место (без учета МВФ и ЕЦБ), находясь между Саудовской Аравией и Великобританией.

За первый квартал 2024 года спрос на золото со стороны центробанков составил 289,7 тонны. Это на 1,2% больше, чем годом ранее.

В январе Нацбанк РК подсчитал, что казахстанцы в 2023 году купили более 38 тысяч золотых слитков.

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