Уровень золотых запасов Казахстана превысил 310 тонн
Самым крупным покупателем оказалась Турция, купив 14,1 тонны. На втором месте – Индия с 5,1 тонны, на третьем – Китай с 5 тоннами, следует из отчета World Gold Council (Всемирного совета по золоту).
Казахстан делит 4 место с Сингапуром. Обе страны приобрели по 4,5 тонны драгоценного металла в марте 2024 года. На пятом месте – Россия с 3,1 тонны.
Крупнейшим продавцом стал
Узбекистан, продав 10,9 тонны золота. Таиланд сократил свои запасы на 9,6 тонны,
а Иордания – на 3,7 тонны.
Всего у Казахстана 310,6 тонны драгоценного металла. По его
запасам он занимает 17-место (без учета МВФ и ЕЦБ), находясь между Саудовской
Аравией и Великобританией.
За первый квартал 2024 года спрос на золото со стороны центробанков составил 289,7 тонны. Это на 1,2% больше, чем годом ранее.
В январе Нацбанк РК подсчитал, что казахстанцы в 2023 году купили более 38 тысяч золотых слитков.