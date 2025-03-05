Казахстан наращивает золотой запас на фоне глобальной нестабильности

В январе 2025 года Национальный банк Казахстана увеличил свои золотые резервы на 4 тонны, достигнув общей отметки в 288 тонн. По уровню покупки золота в мире Казахстан уступил только Узбекистану и Китаю, сообщает Zakon.kz.

Золотой "гарант стабильности"

По данным НБРК, чистые золотовалютные резервы в январе 2025 года выросли до 45 млрд долларов, что на 1,4 млрд больше, чем в декабре 2024 года. Основной вклад в этот рост внесло монетарное золото, объем которого увеличился на 8,36% за месяц – до 25,8 млрд долларов.

Такие действия Казахстана подчеркивают стратегическую важность золота для Казахстана в условиях растущей геополитической и экономической неопределенности. В нестабильные времена, когда курсы валют подвержены колебаниям, золото сохраняет свою ценность, обеспечивая стабильность ЗВР.

Именно поэтому председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов 17 января 2025 года заявил, что регулятор обсуждает переход к "монетарному нейтралитету в покупках золота" с целью укрепления международных резервов и "защиты экономики от внешних шоков".

Анализ закупок золота в 2025 году

Согласно отчету Всемирного золотого совета (WGC), в январе 2025 года центральные банки мира закупили 18 тонн золота. Лидерами по закупкам стали:

Узбекистан (8 тонн)

Китай (5 тонн)

Казахстан (4 тонны).

Эти цифры свидетельствуют о стремлении стран диверсифицировать свои резервы и защититься от потенциальных экономических рисков.

Тенденции на мировом рынке золота

В 2025 году наблюдается повышенный спрос на золото, обусловленный многими факторами.

Геополитическая напряженность. Конфликты и экономические санкции подрывают доверие к традиционным валютам, что повышает привлекательность золота как "безопасной гавани".

Инфляционные ожидания. Растущая инфляция в ряде стран стимулирует спрос на золото как средство защиты от обесценивания денег.

Экономические опасения. Как сообщает агентство Bloomberg, тарифы Трампа подогревают экономические опасения, что является еще одной причиной для роста цены на золото. Слитки торговались около 2 870 долларов за унцию, после того как зафиксировали свой первый недельный убыток в 2025 году, так как некоторые трейдеры зафиксировали прибыль после рекордного начала года.

"Трамп находится на грани того, чтобы ударить по Канаде и Мексике пошлинами в размере 25% уже на этой неделе, и планирует удвоить пошлину для Китая. Растет беспокойство, что эти шаги подорвут экономику, которая уже демонстрирует признаки охлаждения – сценарий, который подчеркивает статус убежища драгоценного металла". Bloomberg

Покупки золота бьют все рекорды

В 2024 году мировой спрос на золото достиг рекордных 4 974 тонн, что было обусловлено значительными закупками центральными банками и ростом инвестиционного спроса. Центральные банки побили абсолютный рекорд 2023 года, когда было скуплено 1 037 тонн золота, объясняет старший сотрудник инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"В условиях глобальной неопределенности золото остается надежным активом, способным защитить от экономических потрясений и инфляции. Таким образом, наращивание золотых резервов Казахстаном является частью глобальной тенденции, отражающей стремление стран к экономической стабильности и защите от внешних рисков". Ергазы Таубаев

Фото: investing

Историческая роль золота в стабилизации валют

Исторически центральные банки использовали золото как ключевой инструмент для стабилизации своих валют и обеспечения экономической стабильности. Это было особенно актуально в периоды золотого стандарта, когда валюты были привязаны к золоту.

Так, до Первой мировой войны мировые валюты были привязаны к золоту. Это означало, что каждая выпущенная денежная единица могла быть обменена на определенное количество золота.

В 1930-х годах страны, такие как Франция и Италия, образовали "Золотой блок", чтобы сохранить обратимость своих валют в золото. Это было попыткой поддержать экономическую стабильность в условиях Великой депрессии.



После краха Бреттон-Вудской системы в 1971 году (то есть отмены "золотого стандарта") золото продолжило играть важную роль в резервах центральных банков. Оно использовалось для диверсификации активов и защиты от инфляции. Золото рассматривалось как актив, который сохраняет свою стоимость даже в условиях экономической нестабильности и инфляции.

В 1999 году было заключено Первое Вашингтонское соглашение, ограничивающее продажи золота центральными банками для стабилизации рынка. Это соглашение показало, что центральные банки могут влиять на рынок золота и поддерживать его стабильность.

Ранее мы сообщали, что за 2024 год банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами Казахстана населению было продано (с учетом обратного выкупа) 71 106 мерных слитков общим весом 2,5 тонны. Вообще же, общее количество продаж золота гражданам РК за все время составляет 222 680 золотых слитков общим весом 7,9 тонны.

