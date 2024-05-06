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Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета

Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 20:05 Фото: pixabay
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета. Об этом стало известно 6 мая, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в правительстве, данная мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон.

"На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшем 6 мая под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, рассмотрен вопрос обеспечения внутреннего рынка сахаром на предстоящий сезон, до сбора нового урожая сахарной свеклы", – говорится в сообщении.

В настоящее время баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тыс. тонн).

"Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тыс. тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тыс. тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тыс. тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объем потребления составляет 46 тыс. тонн, летом спрос доходит до 60 тыс. тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая", — заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Также сообщается, что в ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тыс. тонн. В то же время для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны – участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации 3 мая ввело временный запрет на экспорт сахара. Однако поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но в ограниченных объемах. 

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