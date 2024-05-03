Россия ограничит экспорт сахара в Казахстан

Правительство Российской Федерации 3 мая ввело временный запрет на экспорт сахара. Однако поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но в ограниченных объемах, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в правительстве, в России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы.

"Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах:

в Армению – 28 тыс. т,

в Белоруссию – 5 тыс. т,

в Казахстан – 120 тыс. т,

в Киргизию – 28,5 тыс. т.

"Распределить эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минсельхозу", – добавили в Кабмине РФ.

Ранее стало известно, что в Казахстане введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза.