Более 2000 проектов введено в Казахстане с 2023 года
С
начала 2023 года в рамках Единой комплексной программы при поддержке Фонда "Даму"
в эксплуатацию введено 2006 новых проектов. Более 592,7 млрд тенге направлено
на строительство, реконструкцию, модернизацию, приобретение оборудования и пополнение
оборотных средств.
Преимущественно
новые проекты были запущены в секторе обрабатывающей промышленности, таких как
производство продуктов питания, строительных материалов, мебели и других
товаров. Доля этих проектов составила 25% от общего числа. Затем идут сферы
транспорта и логистики (24%), образования (10%) и туризма (10%).
Малый и средний бизнес активно развивается в моногородах
и селах, где предприниматели могут получать господдержку без отраслевых
ограничений и с наименьшей процентной ставкой. С начала 2023 года в этом
сегменте введено 602 проекта, из них 462 в селах и 140 в моногородах.
Большинство
введенных объектов сосредоточены в Астане, где запущено 210 проектов (10%)
на сумму 57,9 млрд тенге, и в Алматы, где реализовано 186 проектов (9%) на
сумму 66,5 млрд тенге. Также в числе лидеров - Шымкент, Алматинская и
Актюбинская области, доля каждого региона составила по 7 %.
С
точки зрения категорий бизнеса преимущественно господдержка направлена на
микробизнес 915 проектов (46%) и малый бизнес 787 проектов (39%). Доля проектов
среднего и крупного бизнеса составила (10%
и 5%) 197 и 107 проектов соответственно.
Благодаря
госпрограммам поддержки МСБ в республике создаются благоприятные условия для
развития новых производственных линий, технологий и продуктов, способствуя
импортозамещению. Это особенно актуально в условиях глобальных изменений, когда
необходимо обеспечивать стабильность и независимость экономики.
Например,
в ВКО профинансирован зерносушильный комплекс, ориентированный на выращивание
зерновых и зернобобовых культур с единовременным объемом хранения 12 тысяч тонн.
Кредит на сумму 688 млн тенге направлен на строительство комплекса и
приобретение современного оборудования.
В
Шымкенте запущен уникальный проект по производству листового стекла. Стоимость
проекта составляет 5,8 млрд тенге. Завод занимается обработкой листового стекла
по европейским технологиям и выпускает продукцию, соответствующую международным
стандартам качества.
В
Северо-Казахстанской области профинансирован завод по переработке молока и
производству молочной продукции: сметаны, сливочного масла, различного вида
сыров. Сумма кредита составила 4,4 млрд тенге. Средства направлены на
инвестиции, в частности, на приобретение производственного оборудования,
основных средств, нематериальных активов, строительство и пусконаладку
оборудования. Развитие производства молочных продуктов имеет большое значение
для сектора пищевой промышленности и обеспечения населения качественной и
полезной пищей.
В
Алматинской области по механизму кредитования приоритетных проектов на сумму 26
млрд тенге профинансирован уникальный птицекомплекс замкнутого цикла по
производству мяса бройлера. Продукция реализуется как на территории РК, так и
экспортируется в страны зарубежья.
Фонд "Даму" продолжает оказывать меры государственной поддержки малому и среднему
бизнеса в виде субсидирования, гарантирования и льготного финансирования,
используя автоматизацию бизнес-процессов для повышения доступности кредитных
ресурсов для предпринимателей.
За
весь период деятельности Фонда "Даму", господдержку получили более
207 тыс проектов по всему Казахстану, с общей суммой кредитов 12,5 трлн тенге.
Реализованные проекты позволили создать более 200 тысяч рабочих мест, произведена
продукция на сумму 83 трлн тенге, а налоговые поступления в бюджет государства
составили 5,5 трлн тенге.