Более 2000 проектов введено в Казахстане с 2023 года

Запуск новых проектов малого и среднего бизнеса имеет ключевое значение для экономики страны и способствует развитию регионов. Поддержка таких производств со стороны государства помогает предпринимателям воплотить свои идеи, повышая конкурентоспособность казахстанской продукции.

С начала 2023 года в рамках Единой комплексной программы при поддержке Фонда "Даму" в эксплуатацию введено 2006 новых проектов. Более 592,7 млрд тенге направлено на строительство, реконструкцию, модернизацию, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.



Преимущественно новые проекты были запущены в секторе обрабатывающей промышленности, таких как производство продуктов питания, строительных материалов, мебели и других товаров. Доля этих проектов составила 25% от общего числа. Затем идут сферы транспорта и логистики (24%), образования (10%) и туризма (10%).



Малый и средний бизнес активно развивается в моногородах и селах, где предприниматели могут получать господдержку без отраслевых ограничений и с наименьшей процентной ставкой. С начала 2023 года в этом сегменте введено 602 проекта, из них 462 в селах и 140 в моногородах.



Большинство введенных объектов сосредоточены в Астане, где запущено 210 проектов (10%) на сумму 57,9 млрд тенге, и в Алматы, где реализовано 186 проектов (9%) на сумму 66,5 млрд тенге. Также в числе лидеров - Шымкент, Алматинская и Актюбинская области, доля каждого региона составила по 7 %.



С точки зрения категорий бизнеса преимущественно господдержка направлена на микробизнес 915 проектов (46%) и малый бизнес 787 проектов (39%). Доля проектов среднего и крупного бизнеса составила (10% и 5%) 197 и 107 проектов соответственно.



Благодаря госпрограммам поддержки МСБ в республике создаются благоприятные условия для развития новых производственных линий, технологий и продуктов, способствуя импортозамещению. Это особенно актуально в условиях глобальных изменений, когда необходимо обеспечивать стабильность и независимость экономики.



Например, в ВКО профинансирован зерносушильный комплекс, ориентированный на выращивание зерновых и зернобобовых культур с единовременным объемом хранения 12 тысяч тонн. Кредит на сумму 688 млн тенге направлен на строительство комплекса и приобретение современного оборудования.



В Шымкенте запущен уникальный проект по производству листового стекла. Стоимость проекта составляет 5,8 млрд тенге. Завод занимается обработкой листового стекла по европейским технологиям и выпускает продукцию, соответствующую международным стандартам качества.



В Северо-Казахстанской области профинансирован завод по переработке молока и производству молочной продукции: сметаны, сливочного масла, различного вида сыров. Сумма кредита составила 4,4 млрд тенге. Средства направлены на инвестиции, в частности, на приобретение производственного оборудования, основных средств, нематериальных активов, строительство и пусконаладку оборудования. Развитие производства молочных продуктов имеет большое значение для сектора пищевой промышленности и обеспечения населения качественной и полезной пищей.



В Алматинской области по механизму кредитования приоритетных проектов на сумму 26 млрд тенге профинансирован уникальный птицекомплекс замкнутого цикла по производству мяса бройлера. Продукция реализуется как на территории РК, так и экспортируется в страны зарубежья.



Фонд "Даму" продолжает оказывать меры государственной поддержки малому и среднему бизнеса в виде субсидирования, гарантирования и льготного финансирования, используя автоматизацию бизнес-процессов для повышения доступности кредитных ресурсов для предпринимателей.



За весь период деятельности Фонда "Даму", господдержку получили более 207 тыс проектов по всему Казахстану, с общей суммой кредитов 12,5 трлн тенге. Реализованные проекты позволили создать более 200 тысяч рабочих мест, произведена продукция на сумму 83 трлн тенге, а налоговые поступления в бюджет государства составили 5,5 трлн тенге.

