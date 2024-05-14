Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В колледжах Карагандинской области расширят спектр специальностей для новых производств

В колледжах Карагандинской области расширят спектр специальностей для новых производств, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:41 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области по Карте индустриализации в 2024 году планируется строительство 13 объектов. Для новых производств требуется около 3000 специалистов. И сейчас вопрос номер один, как эффективно в союзе с работодателями скорректировать подготовку кадров.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев обсудил эти вопросы на онлайн-совещании с участием руководителей управлений, колледжей, промышленных предприятий. По итогам встречи дал ряд поручений.

"Требования к навыкам работников сейчас меняются. Подготовка кадров должна идти на опережение и удовлетворять текущие потребности рынка труда. По моему поручению создана рабочая группа, которая сделает внешний анализ. Дальше выработаем стратегию. Большая работа предстоит", – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.


В колледжах Карагандинской области расширят спектр специальностей для новых производств, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:41

Фото: акимат Карагандинской области


Руководитель управления образования Гулбакыт Жунусова доложила о текущей работе и планах. В области действуют 54 колледжа, из них 34 ведут подготовку кадров по техническим специальностям: металлургия, машиностроение, IT, строительство, транспорт и др.

По её словам, планируется открытие новых специальностей в зависимости от запросов работодателей. К примеру, Темиртауский высший политехнический колледж планирует начать подготовку маркшейдеров для предприятия по производству спецкокса, техников-гидрогеологов для горно-перерабатывающего комплекса.  Карагандинский технико-строительный колледж намерен обучать технических контролёров по специальности "химическая чистка и крашение изделий".

Также с учётом стратегических планов развития колледжей планируется получение лицензий для новых специальностей: "технология полимерного производства", "управление недвижимостью", "монтаж и эксплуатация и систем газоснабжения", "монтаж и эксплуатация инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства", "производство мяса и мясных продуктов".

Руководители предприятий рассказали о взаимодействии с организациями профобразования.

Представители ТОО "СП "Алайгыр" поделились своим опытом сотрудничества: компания приобрела необходимое оборудование для Карагандинского высшего политехнического колледжа, возместив свои лицензионно-контрактные обязательства по финансированию обучения казахстанских кадров.  

Новый завод по производству бытовой техники ТОО "Silk Road Electronics" уже заключил договоры на целевую подготовку кадров с Саранским и Шахтинским техническими колледжами.

Ермаганбет Булекпаев дал поручения управлениям образования, координации занятости и социальных программ, промышленности индустриально-инновационного развития. До конца мая необходимо определить потребность в кадрах с учётом инвестиционных проектов. До 1 сентября точечно отработать трудоустройство каждого выпускника колледжа. Должна быть постоянной профориентационная работа. Нужно отладить повышение квалификации работников колледжей на базе предприятий. Совместно с Палатой предпринимателей "Атамекен" рассмотреть возможность целевого государственного образовательного заказа нового набора 2024 года по востребованным специалистам для предприятий.

Читайте также

Гарвардская Бизнес Школа выпустила второй учебный материал о Kaspi.kz
Гарвардская Бизнес Школа выпустила второй учебный материал о Kaspi.kz
Как крупный бизнес Казахстана участвует в развитии страны?
Как крупный бизнес Казахстана участвует в развитии страны?
Более 12 тысяч зеленых сертификатов реализовал Samruk-Green Energy
Более 12 тысяч зеленых сертификатов реализовал Samruk-Green Energy
Айсулу Омарова
Образование Карагандинская область Ермаганбет Булекпаев 2024 год Работа
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: