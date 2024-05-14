В колледжах Карагандинской области расширят спектр специальностей для новых производств

В Карагандинской области по Карте индустриализации в 2024 году планируется строительство 13 объектов. Для новых производств требуется около 3000 специалистов. И сейчас вопрос номер один, как эффективно в союзе с работодателями скорректировать подготовку кадров.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев обсудил эти вопросы на онлайн-совещании с участием руководителей управлений, колледжей, промышленных предприятий. По итогам встречи дал ряд поручений.



"Требования к навыкам работников сейчас меняются. Подготовка кадров должна идти на опережение и удовлетворять текущие потребности рынка труда. По моему поручению создана рабочая группа, которая сделает внешний анализ. Дальше выработаем стратегию. Большая работа предстоит", – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.





Фото: акимат Карагандинской области





Руководитель управления образования Гулбакыт Жунусова доложила о текущей работе и планах. В области действуют 54 колледжа, из них 34 ведут подготовку кадров по техническим специальностям: металлургия, машиностроение, IT, строительство, транспорт и др.



По её словам, планируется открытие новых специальностей в зависимости от запросов работодателей. К примеру, Темиртауский высший политехнический колледж планирует начать подготовку маркшейдеров для предприятия по производству спецкокса, техников-гидрогеологов для горно-перерабатывающего комплекса. Карагандинский технико-строительный колледж намерен обучать технических контролёров по специальности "химическая чистка и крашение изделий".



Также с учётом стратегических планов развития колледжей планируется получение лицензий для новых специальностей: "технология полимерного производства", "управление недвижимостью", "монтаж и эксплуатация и систем газоснабжения", "монтаж и эксплуатация инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства", "производство мяса и мясных продуктов".



Руководители предприятий рассказали о взаимодействии с организациями профобразования.



Представители ТОО "СП "Алайгыр" поделились своим опытом сотрудничества: компания приобрела необходимое оборудование для Карагандинского высшего политехнического колледжа, возместив свои лицензионно-контрактные обязательства по финансированию обучения казахстанских кадров.



Новый завод по производству бытовой техники ТОО "Silk Road Electronics" уже заключил договоры на целевую подготовку кадров с Саранским и Шахтинским техническими колледжами.



Ермаганбет Булекпаев дал поручения управлениям образования, координации занятости и социальных программ, промышленности индустриально-инновационного развития. До конца мая необходимо определить потребность в кадрах с учётом инвестиционных проектов. До 1 сентября точечно отработать трудоустройство каждого выпускника колледжа. Должна быть постоянной профориентационная работа. Нужно отладить повышение квалификации работников колледжей на базе предприятий. Совместно с Палатой предпринимателей "Атамекен" рассмотреть возможность целевого государственного образовательного заказа нового набора 2024 года по востребованным специалистам для предприятий.