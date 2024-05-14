В колледжах Карагандинской области расширят спектр специальностей для новых производств
Глава региона Ермаганбет Булекпаев обсудил эти вопросы на онлайн-совещании с участием руководителей управлений, колледжей, промышленных предприятий. По итогам встречи дал ряд поручений.
"Требования к навыкам работников сейчас меняются. Подготовка кадров должна идти на опережение и удовлетворять текущие потребности рынка труда. По моему поручению создана рабочая группа, которая сделает внешний анализ. Дальше выработаем стратегию. Большая работа предстоит", – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.
Фото: акимат Карагандинской области
Руководитель управления образования
Гулбакыт Жунусова доложила о текущей работе и планах. В области действуют 54
колледжа, из них 34 ведут подготовку кадров по техническим специальностям:
металлургия, машиностроение, IT, строительство, транспорт и др.
По её словам, планируется открытие новых
специальностей в зависимости от запросов работодателей. К примеру, Темиртауский
высший политехнический колледж планирует начать подготовку маркшейдеров для
предприятия по производству спецкокса, техников-гидрогеологов для
горно-перерабатывающего комплекса. Карагандинский технико-строительный
колледж намерен обучать технических контролёров по специальности "химическая
чистка и крашение изделий".
Также с учётом стратегических планов
развития колледжей планируется получение лицензий для новых специальностей: "технология
полимерного производства", "управление недвижимостью", "монтаж
и эксплуатация и систем газоснабжения", "монтаж и эксплуатация
инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства", "производство
мяса и мясных продуктов".
Руководители предприятий рассказали о
взаимодействии с организациями профобразования.
Представители ТОО "СП "Алайгыр"
поделились своим опытом сотрудничества: компания приобрела необходимое
оборудование для Карагандинского высшего политехнического колледжа, возместив
свои лицензионно-контрактные обязательства по финансированию обучения
казахстанских кадров.
Новый завод по производству бытовой
техники ТОО "Silk Road Electronics" уже заключил договоры на целевую
подготовку кадров с Саранским и Шахтинским техническими колледжами.
Ермаганбет Булекпаев дал поручения управлениям образования, координации занятости и социальных программ, промышленности индустриально-инновационного развития. До конца мая необходимо определить потребность в кадрах с учётом инвестиционных проектов. До 1 сентября точечно отработать трудоустройство каждого выпускника колледжа. Должна быть постоянной профориентационная работа. Нужно отладить повышение квалификации работников колледжей на базе предприятий. Совместно с Палатой предпринимателей "Атамекен" рассмотреть возможность целевого государственного образовательного заказа нового набора 2024 года по востребованным специалистам для предприятий.