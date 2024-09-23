В колледжах Карагандинской области появятся новые востребованные профессии

Рынок труда не стоит на месте, поэтому при подготовке специалистов важно смотреть на будущее – этому следуют в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В регионе реализуются инвестиционные проекты, поэтому растет спрос на специалистов с профессионально-техническим образованием. По расчетам, для новых производств в ближайшие годы потребуется около 3 тыс. специалистов рабочих профессий. С учетом запросов работодателей меняется система профтехобразования.

По информации управления образования, в области в 54 колледжах обучается более 33 тыс. студентов. Около половины учреждений готовят кадры по техническим специальностям: металлургия, машиностроение, IT, строительство, транспорт и др.

В колледжах открывают новые востребованные специальности. К примеру, в Сарани нужны кадры для автомобилестроения. Карагандинский транспортно-технологический колледж в партнерстве с автобусным заводом начал готовить маляров, которые будут заниматься покраской транспортных средств. Образовательная программа включает и теорию, и практику, поэтому выпускники смогут сразу же устроиться на работу.

В скором времени появится еще ряд новых специальностей. Сейчас идет работа по получению лицензий для подготовки кадров, необходимых в сферах промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, газоснабжении, управлении недвижимостью.

В колледжах области активно развивается дуальное обучение. По сведениям управления образования, в этом участвуют около 300 предприятий региона.

Кроме того, карагандинские колледжи начали работать по кластерному принципу. Выбраны восемь ведущих технических направлений: образование, строительство, транспорт, энергетика, IT и связь, горнодобывающая, легкая промышленность, сельское хозяйство с определением опорного колледжа в каждой отрасли.

Напомним, выступая с очередным Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о важности реформы профессионального образования. 2025 год объявлен Годом рабочих профессий.