В России резко подорожало мясо птицы: чего ждать Казахстану

Национальный союз птицеводов РФ опубликовал ценовой мониторниг, в котором сказано, что стоимость куриного мяса подскочила в годовом выражении на 31-48%. Скажется ли этот скачок цен на стоимость самого популярного мяса в Казахстане, рассказывает Zakon.kz.

Для того, чтобы понять, как отреагирует на неприятные события в соседней стране рынок Казахстана, надо сначала понять, отчего в России подорожало "самое социальное мясо", ведь в РФ курятина занимает 64% из всех потребляемых видов мяса.

Санкции, экспорт и птичий грипп

Проблемы с производством куриного мяса и яиц в России начались в прошлом году. Причин называлось несколько, в том числе и абсолютно конспирологические. Так, одни эксперты ссылались на проблему у птицепроизводителей в Белгородской области. Другие говорили об уходе нидерландской фирмы, которая поставляла оборудование для переработки курицы почти на все птицефабрики страны. Третьи винили птичий грипп…

Казахстанский экономист Тулеген Аскаров считает, что виной всему целый комплекс застарелых проблем.

По мнению эксперта, огромный российский рынок птицеводства сильно разбалансирован. С одной стороны – жесточайшие санкционные ограничения и снижение импорта птицы, а с другой – наблюдается неуправляемый рост экспорта в Китай, Саудовскую Аравию и другие страны.

"До 2023 года в России было перепроизводство курятины, которая стремительно продавалась за рубеж. Правительство приняло меры по снижению экспорта, но все равно он был очень большим. На птицефабриках было снижено производство и возникла обратная ситуация – дефицит мяса, и особенно куриных яиц. Тогда в начале 2024 года Кабмин России решил отменить ввозные пошлины на мясо птицы и яйца, но снижения цен не произошло. Производство уменьшилось, а экспорт нарастал". Тулеген Аскаров

Как сообщает Национальный союз птицеводов РФ, производство мяса птицы в первом квартале 2024 года по всей стране сократилось на 0,3%, а в Сибири снижение составило 6,7%.

При этом, по данным газеты "Коммерсантъ", только в январе-феврале 2024 года вывоз курятины из РФ увеличился на 9%, по сравнению с прошлым годом, до 53,94 тыс. тонн, и, по состоянию на 1 мая 2024 года импорт мяса птицы в РФ почти в три раза превышал экспорт.

"Получилось, что птицеводство в России дважды наступило на одни и те же грабли. Был открыт беспошлинный импорт яиц и мяса птицы, и в начале этого года он увеличился на 16%. Но поощрялся и экспорт, потому что не нефтью же единой должна жить огромная страна с мощным сельскохозяйственным потенциалом. Отсюда и все перекосы, отсюда и скачки цен". Тулеген Аскаров

Тем не менее, как полагает Аскаров, эти колебания скоро закончатся, и цены на мясо птицы придут к разумному диапазону. Скорее всего, будет еще больше увеличен импорт и будут приняты меры к стимулированию внутреннего производства.

Не путайте наши яйца с иностранными

Что касается рынка мяса птицы в Казахстане, то, к изумлению многих заграничных экспертов, он несильно подвержен пертурбациям северного соседа. Объем производства куриных яиц в РК составляет 102% от потребности населения, и мы даже продаем яйца за границу, в частности, в ту же Россию, Афганистан, Кыргызстан, Узбекистан и так далее.

А вот по мясу птицы мы перекрываем всего 60% от потребности, и при этом тоже его импортируем в эти же страны. Но при этом дефицита в мясе мы не испытываем.

Казахстан вообще уже 7 лет показывает отличную динамику в птицеводстве. На сегодня в республике работают 68 птицефабрик, 29 из них производят куриное мясо. Согласно отчету Евразийской экономической комиссии, наибольший прирост поголовья домашней птицы в период с 2017 по 2022 год был отмечен именно в Казахстане – 9,7 млн голов (+24,2%). Армения нарастила численность сельскохозяйственной птицы на 11,2%, Беларусь – на 7,3%, Кыргызстан – ѳна +7,8%, Россия – на 6%.

"Последние несколько лет Казахстан сделал производство куриного мяса настоящим приоритетом в сельском хозяйстве. Наверное, нет в стране такого региона, где бы не было птицефабрики. Это дало, между прочим, и гуманитарный эффект. Население все больше и больше переходит на курятину, которая намного диетичней и полезней красного мяса КРС или баранины". Тулеген Аскаров

Что касается ввоза из России, то РК импортирует всего не более 4,7 – 5 тыс. тонн российской курятины в год, и никакого существенного влияния на наш рынок этот объем не оказывает, - считает президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов.

"В 2023 году в Казахстане было произведено более 350 тыс. тонн мяса птицы. Еще 140 тысяч тонн куриного мяса к нам ежегодно поступает из США – это было одним из условий для принятия Казахстана в ВТО. Из этого объема – 128 тысяч тонн – окорочка, 12 тысяч тонн – белое мясо. Так что мы вполне можем обойтись и без российской курятины". Руслан Шарипов

Слова Руслана Шарипова подтверждаются и статистическими выкладками. Цены на куриное мясо в апреле 2024 года в РК в годовом выражении выросли всего на 5,4%. Сравните: цены на говядину за это же время выросли на 6,5%, свинину – на 6,4%, баранину – на 5,4%.

Остается добавить, что Казахстан постоянно субсидирует производство куриного мяса и яиц. В 2023 году на поддержку мясного птицеводства было направлено 21,7 млрд тенге, в том числе на субсидирование удешевления стоимости производства мяса птицы – 21,4 млрд тенге, и на приобретение племенного суточного молодняка – 336,8 млн тенге.

А в ближайшие три года, по данным пресс-службы МСХ РК, планируется ввести еще 29 проектов по производству 210 тыс. тонн мяса птицы, что позволит полностью закрыть зависимость от импорта.