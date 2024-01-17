Сколько яиц производит Казахстан

В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана сегодня, 17 января 2024 года, рассказали, как наша страна увеличивает производство пищевого яйца и мяса птицы, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году объем производства куриных яиц в Казахстане составил 5028,5 млн штук, что составляет 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023-го – 4919,9 млн штук яиц (98%).

Объем экспорта яиц за 11 месяцев 2023 года составил 186,6 млн штук:

Россия – 2 млн 600 тыс.,

Афганистан – 114 млн,

Кыргызстан – 70 млн.

Импорт яиц в Казахстан за 11 месяцев 2023 года составил 264,1 млн штук.

"Сегодня в стране работают 34 птицефабрики яичного направления и 31 – мясного. Ежегодно они производят порядка 5 млрд штук пищевых куриных яиц". Пресс-служба МСХ РК

Для повышения обеспеченности яйцом отечественного производства в регионах, где пока отсутствуют птицефабрики яичного направления (ВКО, Мангистауская, Абайская и Улытауская области), планируется реализовать 10 инвестиционных проектов мощностью 802 млн штук яиц в год. Для этого Минсельхоз планирует внести соответствующие изменения в Правила инвестиционного субсидирования.

С 1 января 2023 года отменено субсидирование удешевления стоимости производства пищевого яйца с нормативом 3 тенге за штуку. Несмотря на это, "Продкорпорация" в 2022 году птицеводческим хозяйствам реализовала 126,7 тыс. тонн фуражного зерна по цене 117 тыс. тенге за тонну с НДС, то есть на 30 тыс. тенге дешевле рыночной цены на момент продаж.

Государство субсидирует приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления с нормативом 60 тенге за голову. В 2023 году были погашены долги на субсидирование удешевления стоимости производства пищевого яйца на сумму 1,2 млрд тенге, а также выделены субсидии на приобретение суточного молодняка на сумму 476,7 млн тенге.

"Что же касается мяса птицы, то его импорт в прошлом году снизился почти на 25 тыс. тонн по сравнению с 2022-м. По итогам 2023 года произведено 328,6 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе (2022 год – 288,7 тыс. тонн). На внутренний рынок отечественные птицефабрики поставили 74% продукции". Пресс-служба МСХ РК

За 11 месяцев 2023 года на экспорт отправлено 28,2 тыс. тонн продукции. Основные направления экспорта:

Россия – 19 тыс. тонн,

Кыргызстан – 7,5 тыс. тонн,

Беларусь – 653 тонн,

Узбекистан – 611,6 тонн.

В 2023 году на субсидирование мясного птицеводства направлено 21,7 млрд тенге, в том числе на субсидирование удешевления стоимости производства мяса птицы – 21,4 млрд тенге, и на приобретение племенного суточного молодняка – 336,8 млн тенге.

"В ближайшие три года планируется ввести 29 проектов общей мощностью порядка 210 тыс. тонн мяса птицы, что позволит полностью закрыть импортозависимость к 2027 году. Реализация проектов планируется в рамках Большого проекта (тиражирования положительного опыта СКО)". Пресс-служба МСХ РК

Ранее сообщалось, что Россия попросила Казахстан помочь ей яйцами. Подробности по ссылке.