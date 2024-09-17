В Акмолинской области отремонтируют свыше 500 км автодорог

О ходе строительства и ремонта автодорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов рассказали в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

По словам руководителя управления Владимира Кулакова, в 2024 году на строительство и ремонт дорог местного значения предусмотрено 71,5 млрд тенге для реализации более 130 проектов.

"На данные средства запланировано построить и отремонтировать более 500 км автодорог. Строительно-монтажные работы ведутся в рамках программы строительства и ремонта автомобильных дорог местного значения, комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, развития регионов, "Ауыл-Ел-Бесігі", развития Щучинско-Боровской курортной зоны, развития моногородов и малых городов, трансфертов на строительство и ремонт дорог районного значения, улично-дорожной сети населенных пунктов и городов Кокшетау, Степногорска, Косшы и строительство подъездных путей к комфортным школам", – отметил он.

Глава управления уточнил, что в рамках строительства и ремонта автомобильных дорог областного значения в текущем году запланирована реализация 23 проектов, намечено отремонтировать порядка 100 км.

"Продолжается реализация крупных проектов по капитальному и среднему ремонту таких важных участков автодорог, как "Щучинск – Степняк – Валиханово", "Восточный обход города Астана – станция Сарыоба", "Бабатай – Волгодновка – Береке – Булаксай", "Новый Колутон – Акколь – Азат – Минское", "Щучинск – Николаевка", "Бурабай – Катарколь", "Коргалжын – Арыкты – Сабынды", "Жаксы – Державинск", "Есиль – Свободное – Раздольное", "Жолымбет – Шортанды – Пригородное", – акцентировал Владимир Кулаков.

По информации спикера, управление ведет комплексную работу, направленную на обеспечение качественных подъездных путей к новым комфортным школам региона. Напомним, в рамках национального проекта "Комфортная школа" в области в период 2024-2025 годов запланировано строительство 18 школ.

"Местные исполнительные органы обеспечивают всей необходимой инфраструктурой, в том числе подъездными дорогами. На сегодняшний день по четырем школам в селах Акмол, Караоткель, Талапкер строительство подъездных дорог обеспечено. В остальных пяти школах в селах Каражар, Кабанбай батыра, Коянды и городе Кокшетау работы будут завершены до конца сентября текущего года. Кроме этого, акиматами городов Кокшетау и Косшы, Аршалынского, Бурабайского, Целиноградского и Шортандинского районов начата разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных дорог к комфортным школам, запланированных к сдаче в 2025 году", – подчеркнул Владимир Захарович.

Спикер остановился на состоянии дорог, которые были подтоплены во время паводков.

"В паводковый период текущего года зафиксирован 141 перелив талых вод через автодороги республиканского и местного значения Акмолинской области. В результате переливов по автодорогам местного значения пострадало порядка 40 автомобильных дорог. В этой связи из резерва правительства выделены средства в размере 4,8 млрд тенге на реализацию 15 проектов в Астраханском, Атбасарском, Есильском, Жаркаинском районах и в городе Кокшетау. Работы по всем 15 проектам планируется завершить в ноябре текущего года", – сообщил Владимир Кулаков.

По информации Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области, вопрос качественного и своевременного проведения строительно-монтажных работ на автомобильных дорогах местного значения находится на особом контроле.