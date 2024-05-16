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Законодательство РК

Смаилов рассказал о многочисленных нарушениях в работе Ревизионной комиссии Алматы

Высшая аудиторская палата выявила нарушения в работе ревкомиссии Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 17:19 Фото: ВАП РК
Высшая аудиторская палата (ВАП) выявила целый ряд нарушений в деятельности Ревизионной комиссии города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Итоги соответствующей проверки рассмотрели на заседании ВАП под председательством Алихана Смаилова, сообщили в госоргане 16 мая.

Как отмечается, основной задачей ревкомиссии Алматы является осуществление внешнего государственного финансового контроля за исполнением городского бюджета.

"Аудиторское мероприятие ВАП в отношении ревкомиссии охватило период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Установлено, что, несмотря на принимаемые в пределах компетенции меры по обеспечению и укреплению финансовой дисциплины в Алматы, Ревизионной комиссией недостаточно соблюдается законодательство о госслужбе, бюджетное и трудовое законодательство", – отметили в ВАП РК.

Например, выявлены случаи распределения бюджетных средств на услуги, которые не имели реального исполнения. Так, в связи с отсутствием фактической необходимости в привлечении аудиторских организаций в 2022-2023 годах 150,4 млн тенге перераспределили на другие направления, где основные статьи расходов пришлись на выплату премий.

"При решении вопросов выплаты премий и бонусов Ревизионной комиссией Алматы не в полной мере соблюдаются требования законодательства, что подрывает принципы справедливости и транспарентности в использовании бюджетных средств", – сказано в итогах аудита.

Так, в декабре 2023 года допущены факты неоднократной выплаты премий на сумму 6,5 млн тенге "за образцовое выполнение должностных обязанностей" отдельным сотрудникам Ревизионной комиссии. В частности, было до пяти случаев премирования лиц, проработавших менее квартала с момента приема на работу. При этом это происходило на фоне невыплаты командированным работникам положенных сумм на аренду жилья и невыплаты причитающихся бонусов отдельным госслужащим.

"Кроме того, за 2022-2023 годы при отсутствии оценки результатов работы и подтверждения высокой эффективности труда инспекторам оплачены премии: в 2022 году – на 4,5 млн тенге, в 2023 году – на 17,2 млн тенге. Также установлены факты нарушений и несоблюдения стандартов государственного аудита и финансового контроля, правил проведения внешнего госаудита и внутренних регламентирующих документов. В частности, имело место ненадлежащее оформление аудиторских доказательств", – продолжили в ВАП.

Кроме того, ревкомиссией не в полной степени принимались меры по привлечению к административной ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний, выданных по итогам проверок.

ВАП отмечено, что для устранения выявленных нарушений и повышения эффективности работы Ревизионной комиссии необходимо внедрять строгие меры контроля, пересмотреть процессы планирования и расходования бюджетных средств, а также усилить ответственность за нарушение бюджетной дисциплины, с рассмотрением в установленном законодательством порядке ответственности соответствующих должностных лиц, в том числе направлением материалов в Агентство РК по делам государственной службы.

По итогам заседания были даны соответствующие рекомендации и поручения по повышению эффективности деятельности Ревизионной комиссии по Алматы.

В сентябре 2023 года Токаев расширил полномочия Высшей аудиторской палаты. В ее полномочия включили проведение аудита средств местного бюджета по поручению президента и его Администрации.

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