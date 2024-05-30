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Финансовые нарушения на 16,7 млрд тенге – итоги госаудита в Алматинской области

Финансовые нарушения на 16,7 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 15:30 Фото: freepik
Высшая аудиторская палата завершила аудит эффективности использования государственных ресурсов в Алматинской области. Установлены финансовые нарушения на общую сумму 16,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Из них – 12,2 млрд тенге – касаются ведения бухгалтерского учета. На сегодняшний день по итогам аудита более 96% выявленных нарушений устранены, рассказали в Высшей аудиторской палате.

Вместе с тем зафиксировано 485 процедурных нарушений и 20 системных недостатков.

В ведомстве отмечают, что сохраняется высокая зависимость местных исполнительных органов от трансфертов из республиканского бюджета. Недостаточно задействованы ресурсы частных инвестиций.

Дополнительную нагрузку на местный бюджет создают системные проблемы. А именно – подрядные организации затягивают сроки реализации бюджетных инвестпроектов.

Так, в 2022 году 110 проектов стоимостью свыше 129 млрд тенге и в 2023 году 81 проект более чем на 110 млрд тенге не завершены в нормативные сроки. Начатые в 2021 году строительно-монтажные работы по пяти автодорогам были приостановлены из-за отсутствия финансирования.

Имеются нарушения, связанные с объектами нынешнего города Алатау, по которым реализация была начата в рамках проекта G4 City более 10 лет назад. В частности, выявлены нарушения бухгалтерского учета.

Высшей аудиторской палатой даны необходимые заключения и рекомендации центральным госорганам и акимату для устранения выявленных нарушений.

Ранее стало известно, что государственный аудит в Улытауской области выявил финансовые нарушения на 4,1 млрд тенге.

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