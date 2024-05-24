Новое производство появится в Алматинской области

Российские инвесторы заинтересованы в реализации инвестиционного проекта в регионе. Предприниматели соседнего государства намерены построить производственный комплекс для выпуска изделий для дорожной отрасли.

Сегодня, 24 мая, в г. Самара состоялась встреча, на которой был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Алматинской области и российской компанией ОАО "Завод Продмаш".



Участие в мероприятии принимали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев, советник акима Алматинской области Самат Ахилбеков.

Фото: Алматинской области

"Подписание данного меморандума – важный шаг на пути к укреплению экономических связей между нашими регионами. Новый производственный комплекс будет способствовать модернизации дорожной инфраструктуры, что является ключевым фактором экономического роста и повышения качества жизни граждан", – отметил Самат Ахилбеков.

В свою очередь Даурен Абаев выразил уверенность в значимости реализации данного проекта.

Фото: акимат Алматинской области

"Этот проект является ярким примером плодотворного сотрудничества между Казахстаном и Россией. Подписание этого меморандума является важным шагом в углублении экономического партнерства. Уверен, что его реализация принесет значительную выгоду социально-экономическому развитию Алматинской области благодаря привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры Алматинской области", – поделился Даурен Абаев.