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Экономика и бизнес

Новая волна инвестиций: в Туркестанской области появится суперкомплекс по производству овощей

В Туркестанской области появится суперкомплекс по производству овощей, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:11 Фото: акимат Туркестанской области
В Туркестанской области запланировано строительство нового крупного производственного комплекса. Аким области Дархан Сатыбалды недавно провел встречу с инвесторами, где были подробно обсуждены детали предстоящего проекта.

Итогом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между акиматом области и руководством пищевой компании Qingdao Wanlin Food Co.

Согласно подписанному соглашению, овощная база будет расположена в индустриальной зоне Туркестанской области. На ее территории планируется строительство комплекса для сушки овощей, таких как лук и чеснок, а также производства биологически активных добавок и кормов для животных. Общая стоимость проекта составляет 30 миллионов долларов США. На первом этапе строительства завода по производству дегидрированных овощей планируется выпускать 50 тысяч тонн готовой продукции ежегодно.

Открытие этого производственного объекта существенно повлияет на экономическое развитие региона, создавая новые рабочие места и способствуя росту благосостояния населения. Дархан Сатыбалды выразил уверенность в успешной реализации проекта и заверил инвесторов в полной поддержке со стороны государства.

В Туркестанской области появится суперкомплекс по производству овощей, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:11

Фото: акимат Туркестанской области

Компания Wanlin Group, основанная в 1991 году, активно работает в двух ключевых направлениях: производство продуктов питания и уход за пожилыми людьми. В числе ее партнеров такие крупные компании, как Nestle, Unilever, Kerry и другие. Сотрудничество с этой компанией открывает новые перспективы для региона, способствуя укреплению международных экономических связей и развитию местной промышленности.

Дополнительно проект включает в себя создание инфраструктуры, необходимой для эффективного функционирования комплекса. Планируется строительство складских помещений, логистических центров и административных зданий. Это позволит обеспечить бесперебойную работу производства и высокое качество выпускаемой продукции.

В долгосрочной перспективе реализация этого проекта станет важным шагом в направлении устойчивого развития Туркестанской области, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни ее жителей.

В Туркестанской области появится суперкомплекс по производству овощей, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:11

Фото: акимат Туркестанской области

Айсулу Омарова
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