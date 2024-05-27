Как работает импортозамещение в казахстанской промышленности?

Казахстан стремится сделать экономику самодостаточнее, чтобы снизить зависимость от импорта материалов и оборудования для своей промышленности.

Это, с одной стороны, поможет сделать поставки предсказуемее и стабильнее для крупных производителей и переработчиков, а с другой, приводит к появлению множества новых малых поставщиков – с инвестициями, технологиями и новыми рабочими местами.

Такая политика объявлена в республике давно, и относительно недавно ее в очередной раз поддержал президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу в сентябре 2023 года. Он отметил, что “через новую промышленную политику предстоит перейти к качественно другой модели развития”. В этой связи государство совместно с крупными предприятиями должно “замкнуть” производственный цикл в стране, для чего потребуется применить регулирующие и стимулирующие механизмы.

“Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок”, – подчеркнул Токаев.

Между тем, частный бизнес в промышленности уже активно работает в этом направлении. Например, предприятия Eurasian Resources Group (ERG) уже много лет активно содействуют госполитике по поддержке отечественного производства, развивая внутристрановую ценность в Казахстане.

Для примера, в 2021 году ERG закупила у казахстанских поставщиков товары, работы и услуги на 830 млрд тенге. В 2022 году сумма превысила 1 трлн тенге, а в 2023-м – 1,2 трлн. По итогам прошлого года доля отечественных производителей в закупках группы составила 68%.

Компания разработала собственную “стратегию развития внутристрановой ценности”. В ней поставлены сразу несколько задач, в числе которых расширение сотрудничества с казахстанскими производителями товаров и МСБ, поиск инвесторов для открытия новых производств на территории страны и новых возможностей увеличения доли внутристрановой ценности в отечественной продукции.

Программа по импортозамещению в ERG бессрочная, она стартовала в 2020 году. Теперь потенциальный казахстанский производитель может подать заявку на интересующий товар или группу товаров, производство которых сможет развить на территории Казахстана. При положительном рассмотрении заявки ERG заключает с компанией долгосрочный договор или оффтейк-контракт.

Сейчас перечень товаров по программе включает около 19 тысяч позиций. Вместе они составляют почти всю импортную составляющую закупок товаров промышленной группы и имеют потенциал для локализации в Казахстане.

Список казахстанских поставщиков постоянно пополняется новыми партнерами, которые осваивают выпуск важной для производства продукции, при этом соответствующей высоким стандартам качества. Например, только в апреле и мае 2024 года ERG подписала сразу несколько новых оффтейк-контрактов с отечественными предприятиями.

“Мы рады, что качество товаров и услуг у отечественных производителей растет и становится конкурентным, по сравнению с иностранными аналогами. Все это приводит нас к взаимовыгодному и долгосрочному партнерству”, – комментировал сотрудничество на форуме страновой ценности в ноябре 2023 года генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов.

Группа ERG активно участвует в импортозамещении и всегда поддерживает площадки, где реализуется потенциал для сотрудничества между промышленными гигантами и поставщиками. Так, компания в очередной раз выступает “золотым партнером” международного горно-металлургического конгресса “Astana Mining & Metallurgy”, который пройдет 6 и 7 июня в Астане.

Партнерский материал

