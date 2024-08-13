Обрабатывающая промышленность выросла на 5,1% в Казахстане

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства 13 августа 2024 года рассказал о росте производства в обрабатывающей промышленности и снижении импорта, сообщает Zakon.kz.

Канат Шарлапаев сообщил, что по итогам первого полугодия обрабатывающая промышленность выросла на 5,1%. Рост наблюдается в черной и цветной металлургии, химической, машиностроительной отраслях и производстве мебели.

"До конца года планируем обеспечить положительную динамику в основных отраслях обрабатывающей промышленности. Ключевым механизмом для достижения этой цели является поддержка отечественного производства", – заявил министр.

Указал он на рост производства в обрабатывающей промышленности на 4% – с 10,6 до 11 трлн тенге, и снижение импорта на 7% – с 10 до 9,4 трлн тенге.

Отмечается, что снижение объемов импорта продукции наблюдается в отраслях машиностроения, металлических изделий, бумажной продукции.

"Кроме действующих отечественных товаропроизводителей, в текущем году запланирован ввод 180 проектов на сумму 1,3 трлн тенге, с созданием около 15,2 тыс. постоянных рабочих мест. С начала года было введено в эксплуатацию 43 проекта на сумму 158 млрд тенге, создано около 2 тыс. рабочих мест. Среди них – производство сульфата аммония "КазАзот" в Мангистауской области, энергосберегающего стекла Orda Glass в Кызылординской области, а также оборудование для нефтегазовой отрасли компании Caspi Oil Capital в Западно-Казахстанской области. Основная цель этих проектов – импортозамещение", – подчеркнул Канат Шарлапаев.

До конца года планируется запустить производство керамической плитки Wan Sheng Ceramic в Шымкенте, компонентов для грузовых автомобилей KamLitKZ и пружин для железнодорожных вагонов Pruzhina в Костанайской области.

24 мая 2024 года Канат Шарлапаев рассказал о планах проверить производителей на фиктивность.