На сколько вырастут цены на газ, рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции по итогам расширенного заседания правительства 28 января 2025 года прокомментировал грядущее повышение цен на природный газ, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго пояснил, что поставки газа на внутренний рынок компании QazaqGaz являются убыточными. Они компенсируются за счет экспорта продукции. Но так как объемы потребления газа в стране ежегодно растут, возможности компании по компенсации убытков ограничены.

"В этой связи принято решение о поэтапном повышении цен на газ. 33%-ный рост – это согласно заявкам компании QazaqGaz. Есть видение, что если в течение четырех лет повышать цену ежегодно на 30%, то они выйдут на уровень безубыточности. Это их пожелание. Тем не менее при принятии решения правительство будет учитывать все факторы, в том числе влияние на конечного потребителя, на цены на электроэнергию, на стоимость коммунальных услуг. Решение будет приниматься, исходя из всего комплекса подходов", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Он добавил, что в среднем семья из двух человек на площади 58 кв. м потребляет около 20 кубометров газа для приготовления пищи и подогрева воды, где-то 700 тенге в месяц. В жилом доме плюс отопление в среднем выходит 372 кубометра газа, то есть 13 020 тенге в месяц.

"Мы сейчас говорим о 30%-ном повышении. В первом случае это будет порядка 200 тенге, во втором случае – 4 тыс. тенге в месяц повышение, то есть это влияние в среднем. Это если повысится цена для конечного потребителя. Если оптовые цены вырастут на 33%, то для конечного потребителя влияние будет меньше 10%. В среднем это порядка 70 тенге для приготовления пищи и 3 тыс. тенге максимум для среднестатистического дома, где используется газ для отопления", – привел расчеты глава Минэнерго.

Ранее сообщалось, что QazaqGaz разработал амбициозные планы по геологоразведке газа.