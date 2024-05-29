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Перенести сроки внедрения маркировки и прослеживаемости лекарств предлагает депутат

депутат, Мажилис, маркировка , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 16:37 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Вера Ким на пленарном заседании палаты 29 мая предложила правительству перенести сроки внедрения маркировки и прослеживаемости лекарственных средств в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Мотивирует свое предложение депутат тем, что в стране до сих пор не созданы условия в виде мотивации или финансовой поддержки, и не решен ряд вопросов.

"Для введения маркировки и прослеживаемости лекарственных средств Единым оператором (АО "Казахтелеком") предложена затратная информационная система. Для работы в системе Единого оператора участникам рынка необходимо приобретать дорогостоящее оборудование и дополнительные услуги у ІТ-компаний. Это может привести к закрытию мелких аптек, в том числе в сельской местности, а также удорожанию лекарственных средств до 27%. Особенно это коснется лекарств низкого ценового сегмента", – заявила депутат.

Указала она и на неготовность информационной системы "Прослеживаемость".

"С 1 июля 2022 года была введена цифровая маркировка ЛС на 90 торговых наименований, преимущественно отечественного производства. Прослеживаемость лекарств ввиду неготовности была приостановлена до 1 июля 2024 года. Так, на сегодняшний день лекарства первого этапа только маркируются, но финальную версию прослеживаемости они не прошли. Вся прослеживаемость на сегодняшний день проводится на тестовой версии информационной системы, которая находится в постоянной проработке. По информации Единого оператора доработка информационной системы завершится только к 1 июля 2024 года. Поэтому участники рынка не успеют провести тестирование и перейти на эксплуатационную версию", – сообщила она.

Отсутствует, по ее словам, и нормативно-правовая база, регламентирующая действия участников рынка при сбоях, в том числе в случае отсутствия полного покрытия интернетом территории Казахстана, веерного отключения электроэнергии и при чрезвычайных ситуациях.

Не доработаны вопросы к модулю "Маркировка" при маркировке лекарственных препаратов иностранного производства, которые составляют почти 85% рынка. Так, например, отсутствует возможность получения кода для лекарств, зарегистрированных по правилам ЕАЭС и ввозимых разовым ввозом для людей с редкими заболеваниями.

Обязательная маркировка всех лекарственных средств в Казахстане должна стартовать с 1 июля 2024 года.

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