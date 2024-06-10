Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Летняя Kaspi Жұма пройдет 21, 22 и 23 июня

Пройдет 21,22 и 23 июня, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 11:15 Фото: Kaspi.kz
С 21 по 23 июня в Казахстане вновь пройдет любимый казахстанцами праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz.
"Лето – активный сезон для каждого из нас. Наши любимые клиенты делают дома ремонт, благоустраивают дачу, занимаются спортом и ездят всей семьей и с друзьями в отпуск. Именно поэтому мы решили провести Kaspi Жұма летом. В празднике традиционно примут участие ведущие казахстанские и международные бренды, а также лучшие магазины по всей стране. Желаем нашим любимым клиентам выгодных покупок, а партнерам – отличных продаж!" Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

Дачные бассейны, мангалы, посуду, велосипеды и ролики, выгодные туры на лучшие курорты, а также строительные товары, бытовую технику, электронику, одежду, обувь, украшения и многое другое можно приобрести на Kaspi Жұма в самых популярных магазинах страны и в интернет-магазине на Kaspi.kz. Покупателям доставят покупки бесплатно до двери или в ближайший Kaspi Postomat.

В празднике примут участие десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также ведущие казахстанские и мировые бренды, такие как Adidas, ADILI, Alina Group, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Intertop, Invictus, "Казахювелир", Kari, KIMEX, "Комфорт", "Мечта", Mon Amie, Leroy Merlin, Nike, Pandora, Qazaq Republic, RESPECT, "Спортмастер", Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, "12 МЕСЯЦЕВ" и многие другие.

В каждой Kaspi Жұма принимают участие все больше казахстанских предпринимателей-партнеров Kaspi.kz. Для отечественных компаний это возможность в несколько раз увеличить свои продажи, развиваться и создавать новые рабочие места.

Айсулу Омарова
Kaspi.kz 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Град, ливень, шквал и жара: на понедельник в РК объявлено штормовое предупреждение
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
закрытие пропуска на границе Казахстана с Китаем
Китай закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном
небо, облака
Какую погоду обещают казахстанцам 10 июня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: