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Когда Казахстан снизит импорт электроэнергии из России, рассказал глава Минэнерго

Алмасадам Саткалиев, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:54 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге 6 октября 2024 года высказался о дефиците электроэнергии в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев признал, что имеется дефицит по электроэнергии.

"Есть прием электроэнергии из России, до двух гигаватт уже мы в некоторые часы отклоняемся, там и плановые, и неплановые отклонения. Но это связано в том числе и с завершением ремонтной кампании. То есть мы сейчас уже практически по всем объектам выдали паспорта готовности к зиме, еще дополнительно у нас четыре турбины в ремонте, мы должны их закончить. И, я думаю, как только мы поднимем генерацию, мы объем импорта из Российской Федерации уже в этом году снизим", – добавил министр.

По его словам, Казахстан покупает у России электроэнергию в часы пик, когда максимальная цена. В целом она колеблется от 12 до 18 тенге.

Ранее премьер-министр Казахстана проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.

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