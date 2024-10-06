Когда Казахстан снизит импорт электроэнергии из России, рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге 6 октября 2024 года высказался о дефиците электроэнергии в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев признал, что имеется дефицит по электроэнергии.

"Есть прием электроэнергии из России, до двух гигаватт уже мы в некоторые часы отклоняемся, там и плановые, и неплановые отклонения. Но это связано в том числе и с завершением ремонтной кампании. То есть мы сейчас уже практически по всем объектам выдали паспорта готовности к зиме, еще дополнительно у нас четыре турбины в ремонте, мы должны их закончить. И, я думаю, как только мы поднимем генерацию, мы объем импорта из Российской Федерации уже в этом году снизим", – добавил министр.

По его словам, Казахстан покупает у России электроэнергию в часы пик, когда максимальная цена. В целом она колеблется от 12 до 18 тенге.

Ранее премьер-министр Казахстана проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.

