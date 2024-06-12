Инфляция за май: дорожают овощи, сотовая связь и такси

Уровень потребительской инфляции в Казахстане, по официальным данным, снижается уже 14 месяцев подряд. С 20,7% в январе 2023 года ее уровень упал до 8,5. При этом правительству нужно обратить внимание на неконтролируемый рост цен за услуги, сообщает Zakon.kz.

В результате уровень роста инфляции в мае 2024 года составил 8,5% по отношению к маю 2023 года. По сравнению с апрелем рост цен снизился на 0,4%

Тем не менее, в годовом выражении цены выросли на все товары и услуги. Продукты стали дороже на 5,5%, непродовольственные товары выросли в цене на 7,6%, а платные услуги подорожали на 13,9%.

Если бы не рост стоимости услуг, инфляция в Казахстане была бы меньше почти вполовину, ведь доля платных услуг в общем уровне инфляции достигла 46,1%. В 2023 году доля платных услуг составляла 24,3% от общей инфляции.

Иллюстрация: Zakon.kz

Если говорить более детально, то за год больше всего выросли цены на услуги:

здравоохранения – на 14%

сотовой связи и парикмахерских – на 12,4%

отдыха и спортивных мероприятий – на 12,1%

ритуальные услуги – на 11,9%

такси – на 11,7%

услуги по ремонту жилья – на 10,8

санаториев и общепита – на 9,8%

проезд на городском автобусе – на 9,3%

проезд на поезде – на 5,9%

проезд на междугороднем автобусе – на 4%.

В сфере ЖКХ подорожали:

тарифы на водоотведение – на 43,9%

холодную воду – на 35,9%

горячую воду – на 35%

центральное отопление – на 33%

электроэнергию – на 31,4%

вывоз мусора – на 31,2%.

В целом услуги ЖКХ подорожали на 17,6%.

Из продуктов выросли в цене за год:

морковь – на 18,4%

рис – на 17,4%

минеральная вода – на 16,9%

свежие фрукты – на 14,8%

алкогольные и табачные изделия – на 13,1%

фруктовые и овощные соки – на 11,8%

свежая рыба – на 11,7%

сливочное масло – на 11,2%

кондитерские изделия – на 10,9%

пшеничный хлеб муки высшего сорта – на 10,6%.

В группе ТНП самый большой прирост цен зафиксирован на:

новые легковые автомобили отечественной сборки – на 13,4%

фармацевтическую продукцию – на 11,5%

мебель – на 11%

одежду и обувь – на 10,8%

стройматериалы – на 6,3%

посуду – на 5,2%

уголь – на 9,0%

сжиженный газ в баллонах – на 10,8%

бензин – на 2,2%

Есть и приятные новости, но их немного.

Годовое снижение цен зафиксировано на репчатый лук (-42,9%), подсолнечное масло (-24,7%), гречневую крупу (-23,9%), капусту белокочанную (-18,1%), сахар-песок (-4,9%).