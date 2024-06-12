Инфляция за май: дорожают овощи, сотовая связь и такси
В результате уровень роста инфляции в мае 2024 года составил 8,5% по отношению к маю 2023 года. По сравнению с апрелем рост цен снизился на 0,4%
Тем не менее, в годовом выражении цены выросли на все товары и услуги. Продукты стали дороже на 5,5%, непродовольственные товары выросли в цене на 7,6%, а платные услуги подорожали на 13,9%.
Если бы не рост стоимости услуг, инфляция в Казахстане была бы меньше почти вполовину, ведь доля платных услуг в общем уровне инфляции достигла 46,1%. В 2023 году доля платных услуг составляла 24,3% от общей инфляции.
Иллюстрация: Zakon.kz
Если говорить более детально, то за год больше всего выросли цены на услуги:
- здравоохранения – на 14%
- сотовой связи и парикмахерских – на 12,4%
- отдыха и спортивных мероприятий – на 12,1%
- ритуальные услуги – на 11,9%
- такси – на 11,7%
- услуги по ремонту жилья – на 10,8
- санаториев и общепита – на 9,8%
- проезд на городском автобусе – на 9,3%
- проезд на поезде – на 5,9%
- проезд на междугороднем автобусе – на 4%.
В сфере ЖКХ подорожали:
- тарифы на водоотведение – на 43,9%
- холодную воду – на 35,9%
- горячую воду – на 35%
- центральное отопление – на 33%
- электроэнергию – на 31,4%
- вывоз мусора – на 31,2%.
В целом услуги ЖКХ подорожали на 17,6%.
Из продуктов выросли в цене за год:
- морковь – на 18,4%
- рис – на 17,4%
- минеральная вода – на 16,9%
- свежие фрукты – на 14,8%
- алкогольные и табачные изделия – на 13,1%
- фруктовые и овощные соки – на 11,8%
- свежая рыба – на 11,7%
- сливочное масло – на 11,2%
- кондитерские изделия – на 10,9%
- пшеничный хлеб муки высшего сорта – на 10,6%.
В группе ТНП самый большой прирост цен зафиксирован на:
- новые легковые автомобили отечественной сборки – на 13,4%
- фармацевтическую продукцию – на 11,5%
- мебель – на 11%
- одежду и обувь – на 10,8%
- стройматериалы – на 6,3%
- посуду – на 5,2%
- уголь – на 9,0%
- сжиженный газ в баллонах – на 10,8%
- бензин – на 2,2%
Есть и приятные новости, но их немного.
Годовое снижение цен зафиксировано на репчатый лук (-42,9%), подсолнечное масло (-24,7%), гречневую крупу (-23,9%), капусту белокочанную (-18,1%), сахар-песок (-4,9%).