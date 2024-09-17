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Законодательство РК

Цены на непродовольственные товары ускорились в Казахстане

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 19:07 Фото: Zakon.kz
В августе годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,4% (в июле – 8,6%). Замедление годовой инфляции зафиксировано в восьми регионах, еще в восьми она ускорилась и в четырех осталась неизменной, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального банка РК, наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в городе Астане и в Мангистауской области.

"Цены на продовольственные товары в августе сохранились на прежнем уровне 5,5% г/г (в июле – 5,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в городе Алматы (8,3%), а минимальный – в Туркестанской области (3,0%)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 7,7% г/г (в июле – 7,3%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,0%), минимальное – в Алматинской области (5,4%).


"Цены на платные услуги в августе замедлились до 13,6% г/г (в июле – 14,5%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (18,9%), значительно ниже – в Алматинской области (7,7%)", – уточнили в Нацбанке.

Вместе с тем в августе рост месячной инфляции по стране составил 0,6%, что выше исторической средней (0,2% в августе 2017-2021 годов).

Ранее стало известно, почему снижение цен на нефть почти не повлияло на курс тенге. Подробнее можно узнать здесь

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