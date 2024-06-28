Автопроизводители не являются прямыми бенефициарами утильсбора – модератор рабочей группы Олжас Куспеков

Рабочая группа по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора посетила предприятия машиностроения в Костанае, где ее участники посмотрели, как и какие процессы ведутся на производствах. Вместе с рабочей группой производство посетил и корреспондент Zakon.kz.

После игнорирования поездок рабочей группы в регионы страны автор петиции Санжар Бокаев все же принял участие в посещении костанайских предприятий.

Участники побывали на производственных площадках по выпуску сельскохозяйственной техники и легковых автомобилей. Сначала рабочая группа посетила участки локализационного центра, мощность которого составляет 4 тыс. тракторов и комбайнов в год. И стоит отметить, что с его открытием объемы производимой продукции завода AGROMASH ежегодно увеличиваются, и только за 2023 год им было выпущено 1250 единиц самоходной техники. На сегодняшний день на заводе производят более 250 тыс. компонентов в год.

Фото: Allure auto

Во время обхода цехов президент AGROMASH Динара Шукижанова подарила одному из участников инициативной группы две детали для производства трактора. Как отметили члены комиссии, этот жест продемонстрировал готовность компании к открытому диалогу и служит доказательством ее производственных возможностей.

Инициаторы петиции не раз критиковали казахстанское производство, поэтому важной частью программы на автомобильном заводе Allur, который производит легковые автомобили полного цикла: Kia Cerato, Kia Sportage, Chevrolet Onix и JAC S3, было ознакомление со всеми этапами производственного процесса. Кстати, в 2023 году предприятие выпустило 90 230 автомобилей, за пять месяцев этого года – 35 549 автомобилей. Сегодня на заводе трудится 3 305 человек.

Началась экскурсия со складов предприятия, где на большой территории в определенной последовательности размещены все детали и комплектующие, необходимые для сборки автомобилей. Здесь строгий учет и контроль и сотрудники данного подразделения четко знают, сколько и какие детали в какой из цехов сегодня отправятся. На заводе действуют несколько участков по сварке, на каждом из которых проводится сварка определенных деталей кузова.

Фото: Allure auto

Во время обхода операционный директор завода Виталий Христ не раз обращал внимание гостей на тот момент, что на Allur мелкоузловая сборка автомобилей осуществляется по технологии и стандартам, прописанным брендодержателями, поэтому все процессы проводятся тщательно, что требует не только ручного труда, но и участия высокотехнологичных роботов.

"Каждый кузов проходит многоуровневый контроль качества, начиная с автоматических замеров геометрии по 1000 точкам за 3-4 часа, что обеспечивает точность более 95%. А процессы автоматизации производства позволяют выпускать до 40 кузовов в день, сохраняя высокое качество", – отметил Виталий Христ.

Только после оценки уже сваренный из деталей кузов автомобиля отправляется на подготовку к покраске, а затем в покрасочный цех. Причем большую часть работ по окраске выполняют роботы, за работой которых по средством онлайн-камеры, установленной в цехе, гости наблюдали на мониторе. Также участники рабочей группы увидели, как сваренный и окрашенный кузов становится полноценным автомобилем, когда в него устанавливают панель приборов, сиденья, колеса и все остальные необходимые комплектующие.

На завершающем этапе производства – в сборочном цехе, куда приходит окрашенный кузов, который полностью собирается со всеми узлами и необходимыми деталями, начальник технологического управления ТОО "СарыАркаАвтопром" Данил Аманжолов отметил, что на заключительном цикле по сборке также присутствуют элементы роботизации и автоматизации.

"Например, это нанесение стекольного клея по траектории, которая заложена в конструкторской документации брендодержателя. Также в сборке заняты манипуляторы, которые участвуют в процессе установки крупногабаритных узлов, таких как панель приборов, сидения и колеса. Также мы применяем умные гайковерты, они определяют момент затяжки и способны дать итоговый результат работы. На этой линии идет сбор трех моделей. К примеру, по одной из них проводится 1500 операций", – пояснил специалист.

Фото: Allure auto

А в конце цеха есть линии испытания, колибровки и прошивки, которые являются очень важный этапом в процессе производства. В завершении ознакомительного обхода специалисты завода показали и новый цех окраски пластика, который здесь называют уникальным.

Среди членов рабочей группы, которые посетили предприятия в Костанае, были и депутаты парламента РК, вице-министры промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, представители министерств внутренних дел, культуры и информации, национальной экономики, цифрового развития, представители "Жасыл Даму", Казахстанского автомобильного союза и многие другие.

"Изучив завод, я хочу сказать, что горд тем, что в нашей стране есть промышленные регионы и современные заводы с роботизированными линиями производства. Я думаю, что важно донести общественности, что у нас есть заводы, на которых работают казахстанцы, получают социальные гарантии и рабочие места. И надо понимать, что мы должны делить утильсбор и развитие промышленности. Автопроизводители не являются прямыми бенефициарами утильсбора, именно поэтому обвинять их в заинтересованности нельзя", – сказал депутат Мажилиса, модератор рабочей группы Олжас Куспеков.

Ключевые вопросы по итогам посещения объектов машиностроения в Костанае обсудили уже в формате заседания рабочей группы.