Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: второе заседание рабочей группы отменили

Запланированное на сегодня, 28 июня 2024 года, второе заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса отложено, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана.

"Запланированное на 28 июня 2024 года второе заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательного часового пояса отменено по обращению автора. Оповещение о дате и времени предстоящего заседания было направлено автору петиции 25 июня текущего года, за три рабочих дня до назначенной даты, на электронную почту и через мессенджер WhatsApp. 26 июня заявители направили письмо о переносе заседания рабочей группы на более позднюю дату. В связи с этим запланированное на 28 июня заседание отложено", – говорится в сообщении.

В Минторговли отметили, что дата проведения очередного заседания будет объявлена позже.

Первое заседание рабочей группы прошло 21 июня, где были заслушаны все пожелавшие выступить представители стороны автора петиции.

О том, кто выступил и как прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса, можете подробнее узнать здесь.

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Напомним, петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане подана 22 апреля 2024 года. 7 июня она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 50 тысяч.