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Законодательство РК

О чем говорили на заседании рабочей группы по рассмотрению петиции об утильсборе

О чем говорили на заседании рабочей группы по рассмотрению петиции об утильсборе, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 22:00 Фото: МПС РК
На площадке Министерства промышленности и строительства РК 13 июня прошло заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно утильсбора, сообщает Zakon.kz.

По информации МПС, в состав рабочей группы вошли депутаты Парламента РК, вице-министры Министерства промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, представители министерств внутренних дел, культуры и информации, национальной экономики, цифрового развития и аэрокосмической промышленности, АО "Жасыл Даму", ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз", ОЮЛ "Союз промышленных инвесторов Казахстана", "Союз независимого бизнеса Казахстана", а также инициаторы петиции из числа представителей ассоциации "Республиканский союз промышленников вторичной металлургии", независимого автомобильного союза и ОФ "Әділдік үшін".

"Открывая заседание, вице-министр отметил, что петицию подписали 50 тыс. человек, и важно ее рассмотрение проводить в конструктивном ключе – для эффективного обсуждения и выработки решений, которые отвечали бы интересам всех сторон. Инициатор петиции в своем выступлении рассказал о влиянии утильсбора на отрасли экономики, в частности автопром, производство строительной, дорожной и спецтехники", – говорится в сообщении.

В ходе дискуссии во время заседания его участники коснулись темы прозрачности распределения средств, собранных через процедуру утилизационного сбора, а также перспективы развития казахстанского автопрома и его нынешнего положения.

"В частности, представители компаний-производителей высказали беспокойство по поводу сокращения рабочих мест в случае, если утильсбор будет отменен. Они напомнили, что в отрасли автомобилестроения и на смежных производствах трудятся десятки тысяч человек, в настоящее время обеспеченных стабильной и конкурентной заработной платой, социальным пакетом и возможностью повышения своей квалификации", – отмечается в пресс-релизе.

Закрывая заседание, Олжас Сапарбеков отметил, что в первую очередь его участники обсудили текущие изменения и перспективы утилизационного сбора. Кроме того, был утвержден график предстоящих поездок членов рабочей группы на заводы в регионы. 

Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Сената 13 июня 2024 года рассказал о том, в каком формате должны проводиться заседания рабочей группы по рассмотрению петиции об утильсборе. 

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