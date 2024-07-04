АО "Фонд развития промышленности" профинансировало 339 лизинговых сделок на приобретение спецтехники

АО "Фонд развития промышленности" (входит в группу АО "НУХ "Байтерек") продолжает реализацию программы лизингового финансирования на приобретение автотехники специального назначения.

В рамках программы предприниматели, юридические лица и государственные учреждения могут получить льготное финансирование для приобретения в лизинг автотехники специального назначения казахстанского производства.

Для участия в программе потенциальному лизингополучателю необходимо обратиться к автопроизводителям с заявкой о привлечении лизингового финансирования через АО "Фонд развития промышленности".

В перечень производителей спецтехники входят: ТОО "QazTehna", АО "Камаз-Инжиниринг", ТОО "Hyundai Trans Auto", ТОО "СарыаркАвтоПром", АО "Уральскагрореммаш" и ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan".

Стоит отметить, Фонд развития промышленности реализовывает программу лизингового финансирования на приобретение автотехники специального назначения уже с 2015 года. С момента запуска по программе профинансированы 339 лизинговых сделок на общую сумму 48,6 млрд тенге, приобретены 2105 единиц спецтехники.

Условия финансирования:

срок лизингового финансирования от трех до пяти лет;

ставка вознаграждения – 3 (три) % годовых;

валюта финансирования – тенге;

первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 30% от стоимости предмета лизинга.

Финансирование в рамках программы носит револьверный характер, то есть платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться для заключения новых договоров финансового лизинга.

Подробную информацию по программе можно получить на официальном сайте АО "Фонд развития промышленности".