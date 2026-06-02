АО "Фонд развития промышленности" продолжает программу лизингового финансирования для предприятий МСБ
Программа направлена на увеличение поддержки субъектов МСБ в целях их технического оснащения/переоснащения, приобретения нового оборудования, расширения производственных мощностей предприятий.
Лизинговое финансирование в рамках данной программы имеет поэтапный механизм. Общий бюджет на 1-м этапе составляет 5 млрд тенге. При выделении средств в рамках следующих этапов информирование будет осуществлено дополнительно.
Основные условия программы:
- Лимит на одного Лизингополучателя/Группу компаний – от 1 до 300 млн тенге.
- Ставка вознаграждения – 12,6 %.
- Срок финансирования – от 3 до 5 лет.
- Участие Лизингополучателя собственными денежными средствами – 10% от стоимости предмета лизинга.
- Срок операционной деятельности Лизингополучателя должен составлять полный предыдущий календарный год.
- Предмет лизинга – новое оборудование, ранее не эксплуатировавшееся, сроком изготовления не более 3 лет на дату подачи заявки, прошедшее полную таможенную очистку (не допускается приобретение самоходной техники, медицинского оборудования).
- Продавец/поставщик предмета лизинга – отечественный завод изготовитель или официальный дистрибьютор/дилер завода изготовителя оборудования, являющийся резидентом Республики Казахстан и обладающий официальными правами и лицензиями/сертификатами (при необходимости) на оборудование (Предмет лизинга) и производственными возможностями для обеспечения гарантийного и сервисного обслуживания в течение не менее 1 (один) года с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.
- Льготный период – по вознаграждению отсутствует, по основному долгу – до 6-ти месяцев с момента подписания Договора финансового лизинга.
- Обеспечение – предмет лизинга, личная гарантия бенефициарных собственников Лизингополучателя в форме юридического лица. Дополнительный залог не требуется.
- Периодичность погашения – ежемесячными равными платежами.
Стоп факторы для получения лизингового финансирования:
- Наличие просроченной задолженности на дату рассмотрения.
- Наличие официальной негативной информации, ставящей под сомнение возможность или целесообразность заключения и (или) исполнения сделки, включая сведения о нахождении Лизингополучателя на стадии санации, реабилитации, в процессе исполнительного производства, а также иную негативную информацию, подтверждающую наличие у Лизингополучателя ненадлежащей операционной деятельности и признаков ненадежности.
- Срок операционной деятельности Лизингополучателя составляет менее одного полного операционного календарного года на момент подачи заявки.
- Обороты за предыдущий календарный год менее полуторакратного размера стоимости Предмета лизинга.
- Нахождение в санкционном списке Лизингополучателя/ бенефициарных собственников Лизингополучателя и/или Поставщика/бенефициарных собственников Поставщика.
- Наличие просроченной налоговой задолженности.
- Сфера деятельности Лизингополучателя связана со следующими отраслями:
- производство оружия;
- производство алкогольной продукции;
- производство наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ;
- производство табачных изделий;
- жилищное строительство, если такое строительство не является неотъемлемой частью объектов в сфере гостиничных услуг;
- геологоразведочные работы;
- игорный бизнес.
* запрещенные законодательством Республики Казахстан виды деятельности.
В рамках данной программы отбор потенциальных заявителей проводится через филиалы АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", которые имеются во всех регионах республики.
Финансирование утвержденных проектов осуществляется АО "Фонд развития промышленности".