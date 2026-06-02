АО "Фонд развития промышленности" продолжает программу лизингового финансирования для предприятий МСБ

АО "Фонд развития промышленности" при поддержке холдинга "Байтерек" и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" продолжает реализацию программы лизингового финансирования модернизации производственных мощностей действующих предприятий МСБ в обрабатывающей промышленности.

Программа направлена на увеличение поддержки субъектов МСБ в целях их технического оснащения/переоснащения, приобретения нового оборудования, расширения производственных мощностей предприятий.

Лизинговое финансирование в рамках данной программы имеет поэтапный механизм. Общий бюджет на 1-м этапе составляет 5 млрд тенге. При выделении средств в рамках следующих этапов информирование будет осуществлено дополнительно.

Основные условия программы:

Лимит на одного Лизингополучателя/Группу компаний – от 1 до 300 млн тенге. Ставка вознаграждения – 12,6 %. Срок финансирования – от 3 до 5 лет. Участие Лизингополучателя собственными денежными средствами – 10% от стоимости предмета лизинга. Срок операционной деятельности Лизингополучателя должен составлять полный предыдущий календарный год. Предмет лизинга – новое оборудование, ранее не эксплуатировавшееся, сроком изготовления не более 3 лет на дату подачи заявки, прошедшее полную таможенную очистку (не допускается приобретение самоходной техники, медицинского оборудования). Продавец/поставщик предмета лизинга – отечественный завод изготовитель или официальный дистрибьютор/дилер завода изготовителя оборудования, являющийся резидентом Республики Казахстан и обладающий официальными правами и лицензиями/сертификатами (при необходимости) на оборудование (Предмет лизинга) и производственными возможностями для обеспечения гарантийного и сервисного обслуживания в течение не менее 1 (один) года с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. Льготный период – по вознаграждению отсутствует, по основному долгу – до 6-ти месяцев с момента подписания Договора финансового лизинга. Обеспечение – предмет лизинга, личная гарантия бенефициарных собственников Лизингополучателя в форме юридического лица. Дополнительный залог не требуется. Периодичность погашения – ежемесячными равными платежами.





Стоп факторы для получения лизингового финансирования:

Наличие просроченной задолженности на дату рассмотрения. Наличие официальной негативной информации, ставящей под сомнение возможность или целесообразность заключения и (или) исполнения сделки, включая сведения о нахождении Лизингополучателя на стадии санации, реабилитации, в процессе исполнительного производства, а также иную негативную информацию, подтверждающую наличие у Лизингополучателя ненадлежащей операционной деятельности и признаков ненадежности. Срок операционной деятельности Лизингополучателя составляет менее одного полного операционного календарного года на момент подачи заявки. Обороты за предыдущий календарный год менее полуторакратного размера стоимости Предмета лизинга. Нахождение в санкционном списке Лизингополучателя/ бенефициарных собственников Лизингополучателя и/или Поставщика/бенефициарных собственников Поставщика. Наличие просроченной налоговой задолженности. Сфера деятельности Лизингополучателя связана со следующими отраслями:

производство оружия;

производство алкогольной продукции;

производство наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ;

производство табачных изделий;

жилищное строительство, если такое строительство не является неотъемлемой частью объектов в сфере гостиничных услуг;

геологоразведочные работы;

игорный бизнес.

* запрещенные законодательством Республики Казахстан виды деятельности.

В рамках данной программы отбор потенциальных заявителей проводится через филиалы АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", которые имеются во всех регионах республики.

Финансирование утвержденных проектов осуществляется АО "Фонд развития промышленности".