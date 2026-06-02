#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Экономика и бизнес

АО "Фонд развития промышленности" продолжает программу лизингового финансирования для предприятий МСБ

ФРП продолжает программу лизингового финансирования для предприятий МСБ, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 09:00 Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"
АО "Фонд развития промышленности" при поддержке холдинга "Байтерек" и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" продолжает реализацию программы лизингового финансирования модернизации производственных мощностей действующих предприятий МСБ в обрабатывающей промышленности.

Программа направлена на увеличение поддержки субъектов МСБ в целях их технического оснащения/переоснащения, приобретения нового оборудования, расширения производственных мощностей предприятий.

Лизинговое финансирование в рамках данной программы имеет поэтапный механизм. Общий бюджет на 1-м этапе составляет 5 млрд тенге. При выделении средств в рамках следующих этапов информирование будет осуществлено дополнительно.

ФРП продолжает программу лизингового финансирования для предприятий МСБ, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 09:00


Основные условия программы:

  1. Лимит на одного Лизингополучателя/Группу компаний – от 1 до 300 млн тенге.
  2. Ставка вознаграждения – 12,6 %.
  3. Срок финансирования – от 3 до 5 лет.
  4. Участие Лизингополучателя собственными денежными средствами – 10% от стоимости предмета лизинга.
  5. Срок операционной деятельности Лизингополучателя должен составлять полный предыдущий календарный год.
  6. Предмет лизинга – новое оборудование, ранее не эксплуатировавшееся, сроком изготовления не более 3 лет на дату подачи заявки, прошедшее полную таможенную очистку (не допускается приобретение самоходной техники, медицинского оборудования).
  7. Продавец/поставщик предмета лизинга – отечественный завод изготовитель или официальный дистрибьютор/дилер завода изготовителя оборудования, являющийся резидентом Республики Казахстан и обладающий официальными правами и лицензиями/сертификатами (при необходимости) на оборудование (Предмет лизинга) и производственными возможностями для обеспечения гарантийного и сервисного обслуживания в течение не менее 1 (один) года с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.
  8. Льготный период – по вознаграждению отсутствует, по основному долгу – до 6-ти месяцев с момента подписания Договора финансового лизинга.
  9. Обеспечение – предмет лизинга, личная гарантия бенефициарных собственников Лизингополучателя в форме юридического лица. Дополнительный залог не требуется.
  10. Периодичность погашения – ежемесячными равными платежами.

ФРП продолжает программу лизингового финансирования для предприятий МСБ, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 09:00


Стоп факторы для получения лизингового финансирования:

  1. Наличие просроченной задолженности на дату рассмотрения.
  2. Наличие официальной негативной информации, ставящей под сомнение возможность или целесообразность заключения и (или) исполнения сделки, включая сведения о нахождении Лизингополучателя на стадии санации, реабилитации, в процессе исполнительного производства, а также иную негативную информацию, подтверждающую наличие у Лизингополучателя ненадлежащей операционной деятельности и признаков ненадежности.
  3. Срок операционной деятельности Лизингополучателя составляет менее одного полного операционного календарного года на момент подачи заявки.
  4. Обороты за предыдущий календарный год менее полуторакратного размера стоимости Предмета лизинга.
  5. Нахождение в санкционном списке Лизингополучателя/ бенефициарных собственников Лизингополучателя и/или Поставщика/бенефициарных собственников Поставщика.
  6. Наличие просроченной налоговой задолженности.
  7. Сфера деятельности Лизингополучателя связана со следующими отраслями:
  • производство оружия;
  • производство алкогольной продукции;
  • производство наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ;
  • производство табачных изделий;
  • жилищное строительство, если такое строительство не является неотъемлемой частью объектов в сфере гостиничных услуг;
  • геологоразведочные работы;
  • игорный бизнес.

* запрещенные законодательством Республики Казахстан виды деятельности.

В рамках данной программы отбор потенциальных заявителей проводится через филиалы АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", которые имеются во всех регионах республики.

Финансирование утвержденных проектов осуществляется АО "Фонд развития промышленности".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
флаг
12:18, 27 апреля 2026
АО "Фонд развития промышленности" запускает новую программу лизингового финансирования для предприятий МСБ
АО &quot;Фонд развития промышленности&quot; профинансировало 339 лизинговых сделок на приобретение спецтехники
17:00, 04 июля 2024
АО "Фонд развития промышленности" профинансировало 339 лизинговых сделок на приобретение спецтехники
Фонд развития промышленности продолжает принимать заявки на финансирование проектов
13:00, 16 октября 2023
Фонд развития промышленности продолжает принимать заявки на финансирование проектов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
С кем и когда сыграет женская сборная Казахстана по волейболу на Кубке Азии
10:10, Сегодня
С кем и когда сыграет женская сборная Казахстана по волейболу на Кубке Азии
Узбекистан уступил Канаде в товарищеском матче
10:02, Сегодня
Узбекистан проиграл Канаде перед началом ЧМ по футболу, потеряв ключевого хавбека
Казахстанский нападающий Алдияр Нургалиев рассказал о первых месяцах в испанском &quot;Леванте&quot;
09:53, Сегодня
Казахстанский нападающий Алдияр Нургалиев рассказал о первых месяцах в испанском "Леванте"
Пренга обещает нокаутировать Джошуа
09:32, Сегодня
Кикбоксёр Кристиан Пренга пообещал удивить мир, нокаутировав Энтони Джошуа
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: