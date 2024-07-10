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Бектенов и главы дипмиссий ЕС обсудили перспективы логистического сотрудничества

Бектенов и главы дипмиссий ЕС обсудили перспективы логистического сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:37 Фото: primeminister.kz
Под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова 10 июля состоялось 15-е заседание диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз" с участием посла представительства Европейского союза в РК Кестутиса Янкаускаса и глав дипломатических миссий стран ЕС, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, на долю Европейского союза, как одного из ключевых партнеров Казахстана, приходится более 40% привлеченных инвестиций и порядка 30% внешней торговли. На заседании диалоговой платформы были рассмотрены вопросы расширения и укрепления торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия и совместной реализации проектов в сфере транспорта и логистики.

"В частности, обсуждены планы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) как одного из наиболее перспективных направлений. Через Казахстан, который является транзитным хабом между Европой и Азией, перевозится около 85% товаров из Китая в страны ЕС. ТМТМ предоставляет наиболее конкурентоспособный срок доставки (12-15 суток), обеспечивая максимальную привлекательность для торговых потоков", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что участники встречи выразили заинтересованность в раскрытии широкого потенциала Среднего коридора. На базе Международного финансового центра "Астана" создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal. Отмечена и значимая роль европейской инициативы "Global Gateway", открывающей новые перспективы для инвестиций в транспортную отрасль.

"ЕС является крупным и значимым инвестиционным и торговым партнером Казахстана. Нами ведется постоянная работа по всем приоритетным направлениям. Правительство высоко ценит вклад и вовлеченность в укрепление сотрудничества между нашими странами. Мы всегда открыты к предложениям, нацеленным на наращивание взаимовыгодного партнерства", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Послы ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас и Румынии Мадалина Лупу в свою очередь положительно оценили проводимую в Казахстане работу по улучшению бизнес-климата. Главами дипмиссий была также отмечена устойчивость и привлекательность экономики нашей республики для европейского бизнеса. По итогам заседания участники встречи подтвердили намерение развивать и укреплять торгово-экономические отношения, выводя стратегическое партнерство на новый уровень.

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