Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан, рассказали в Минцифры

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на пресс-конференции 12 июля рассказал, зачем основатель мессенджера Telegram Павел Дуров приехал в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что Павел Дуров в итоге пробыл в Казахстане четыре дня.

"Планировал три дня, но захотел еще остаться на дополнительный день. Мы показывали ему как природу, так и нашу инфраструктуру – МФЦА, Astana Hub и наше министерство. Показали ему несколько школ, Боровое и Алматы. Поэтому сейчас преждевременно о деталях говорить. Мы ожидаем, что он сам оповестит о своем приезде более детально, подробно. Не хочу преждевременно на эту территорию сейчас заступать, но дополнительные пояснения после его опубликования, я тоже готов буду дать", – дополнил он.

Также Жаслан Мадиев рассказал, что Павел Дуров отметил в Казахстане развитый человеческий капитал, институциональные реформы, бизнес-климат и хорошую природу.

"То есть вот эти вертикали ему очень понравились. Я думаю, что более подробно он сам об этом скажет", – заключил министр.

27 июня в Казнете появилось видео, на котором Павел Дуров вместе с министром Жасланом Мадиевым осматривают офис международного технопарка IT-стартапов Astana Hub в Астане.

