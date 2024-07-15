Раскрыты детали визита Павла Дурова в Казахстан

В конце июня 2024 года долларовый миллиардер и основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров побывал в Казахстане. Деталями визита поделился министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава цифрового ведомства, по поручению главы государства МЦРИАП активно работает над привлечением крупных технологических компаний (Big Tech) в нашу страну. По его данным, за последние годы в Казахстане открыли офисы более 300 международных IТ-компаний, создали тысячи рабочих мест и кратно увеличили ІТ-экспорт нашей отрасли.

"Поэтому, когда Павел Дуров в своем Telegram-канале объявил о туре по странам Центральной Азии, мы пригласили Павла и его команду в Казахстан... Павел Дуров принял наше предложение и со своей командой прибыл в Казахстан. Мы подготовили обширную программу знакомства с нашей страной, включая ряд официальных встреч в Астане, где мы посетили МЦРИАП, Astana Hub и МФЦА. Продемонстрировали успехи Казахстана в области цифровизации, государственных услуг, экосистемы для IT-бизнеса и инвестиций. Обсудили различные инициативы, о которых объявим в скором времени. Также мы посетили Боровое, посмотрели туристическую инфраструктуру и школу для одаренных детей I-Qanat. Далее мы направились в Алматы, где посетили экологический институт и High-Tech Academy", – рассказал Жаслан Мадиев сегодня, 15 июля.

Также, по словам министра, посетили ряд туристических объектов, где основателю Telegram показали красоты Алматы.

"По итогам визита Павел Дуров высоко оценил бизнес-климат, институциональные реформы, а также развитие человеческого капитала в нашей стране. А мы со своей стороны видим большие перспективы в дальнейшем сотрудничестве с компанией Telegram и будем рады видеть их команду снова в Казахстане". Жаслан Мадиев

Глава МЦРИАП напомнил, что Павел Дуров – уникальный ІТ-предприниматель, который основал две многомиллиардные IT-компании: в 2006 году – vk.com, а в 2013 – Telegram.

"На сегодня ежемесячная аудитория Telegram составляет около 1 млрд пользователей. Опыт Павла Дурова оказал большое влияние на подрастающее поколение и стал показательным примером для многих ІТ-предпринимателей". Жаслан Мадиев

Вместе с тем министр подчеркнул, что МЦРИАП продолжит работу над привлечением Big Tech компаний в Казахстан на системной основе.

Видео, на котором Павел Дуров вместе с министром Жасланом Мадиевым осматривают офис международного технопарка IT-стартапов Astana Hub в Астане, появилось в Казнете 27 июня 2024 года. Позднее глава Минцифры отметил, что основатель Telegram приехал в Казахстан по приглашению.

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