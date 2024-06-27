Павел Дуров приехал в Казахстан

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров 27 июня приехал в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Казнете появилось видео, на котором Павел Дуров едет по эскалатору. Отмечается, что основатель Telegram посетил офис международного технопарка IT-стартапов Astana Hub в Астане.





Ранее сообщалось, что министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на пресс-конференции в правительстве 18 июня 2024 года сообщил, что пригласил Павла Дурова в Казахстан.

