В правительстве Казахстана подвели итоги развития экономики за шесть месяцев

В правительстве 15 июля 2024 года состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению экономического роста. Мероприятие прошло под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы главы правительства, на заседании были рассмотрены показатели развития отраслей экономики по итогам первого полугодия.



Отмечено, что стабильный рост к показателям 2023 года достигнут в отрасли информации и связи (8,7%), строительстве (8,6%), транспорте (7,3%).

Кроме того, в сравнении с итогами пяти месяцев 2024 года наблюдается улучшение показателей по росту в сельском хозяйстве, строительстве и торговле. Вместе с тем в связи с сокращением добычи нефти в рамках обязательств по ОПЕК+ и продолжающимися восстановительными работами после паводкового периода ряд отраслей демонстрируют некоторое отставание.

"После четырех месяцев замедления итоги июня закладывают основу выхода экономики на траекторию роста за счет мобилизации инвестиций, поддержки отечественных производителей, мер по стимулированию деловой активности, а также наступающей активной фазы в строительной, автодорожной, сельскохозяйственной отраслях". Нурлан Байбазаров

Также на заседании озвучили, что обрабатывающая промышленность растет в пределах целевых индикаторов (на 5,1%).

Среди отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в металлургии – на 8,3%, машиностроении – на 9,4%, химической промышленности – на 5,3%, мебели – на 28,3%, в фармацевтике – на 14,8%. Рост достигнут в результате совершенствования мер поддержки отечественных товаропроизводителей. На сегодня количество договоров с ОТП выросло до 45,7 тыс. по сравнению с 22,7 тыс. в 2023 году.

Вместе с тем продолжается работа по наращиванию объемов производства легкой промышленности, строительных материалов, а также в сфере продуктов питания и др.

В строительстве рост объема работ составил 8,6%, улучшившись по сравнению с 8,1% по итогам пяти месяцев. За рассматриваемый период в эксплуатацию введено 7,4 млн кв. м жилья, что на 1% больше аналогичного периода прошлого года. В рамках действующих льготных и арендных программ и новых жилищных программ ("Отау", "Наурыз") ожидается, что 54,2 тыс. семей улучшат свои жилищные условия.

Особое внимание во время мероприятия специалисты уделили вопросу инфляции.

В результате реализации 90 различных мер показатели с 14,6% в июне 2023 года снизились до текущих 8,4%. При этом по продовольственным товарам инфляция составила 5,4%, непродовольственным – 7,4%. В целом, целевой коридор на этот год составляет 6-8%. Активно реализуются инвестиционные проекты по замещению импортных товаров, продолжается контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

Отдельный эффект на рост экономики страны оказывает приток инвестиций. В данном направлении отрасль информации и связи, транспорт, образование и обрабатывающая промышленность демонстрируют положительную динамику. За полгода введено 18 проектов на общую сумму 151 млрд тенге, из которых 122,7 млрд тенге – доля с иностранным участием. В рамках системной работы Инвестиционного штаба решены проблемные вопросы по 65 инвестиционным проектам на сумму порядка 30 млрд долларов, а также разработаны 57 изменений в законодательство, в т. ч. 26 приказов уже приняты.

Кроме того, были рассмотрены темпы работ по модернизации ЖКХ, развитию агропромышленного комплекса.

По итогам заседания даны конкретные поручения по обеспечению роста во всех отраслях экономики на уровне не ниже запланированных показателей. Действуют региональные оперативные штабы по обеспечению экономического роста с закреплением курирующих заместителей акима за каждым показателем.