Правительство Казахстана сократит непродуктивные расходы госбюджета

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров на заседании правительства 20 февраля 2024 года рассказал, что будет сделано в части сокращения непродуктивных расходов госбюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов поинтересовался у министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, что сделано в части сокращения непродуктивных расходов бюджета.

"С министерством финансов проведена дополнительная ревизия с целью выявления непродуктивного расхода республиканского бюджета. По результатам проведенного анализа, а также, учитывая исполнение республиканского бюджета за 2023 год, предлагается следующее. Первое. Сокращение текущих административных затрат государственных органов – это командировочные расходы, проведение форумов, исследований и так далее", – заявил глава МНЭ.

Предлагается также пересмотреть проекты, мероприятия, не имеющие первостепенное значение, в том числе их сроки исполнения. К примеру, строительство административных зданий и текущие ремонты.

"Предлагается уменьшить расходы по низкопродуктивным мерам государственной поддержки, а также оптимизация расходов за счет изменения условий финансирования реализации проекта. По результатам анализа предлагается к оптимизации свыше 300 млрд тенге. В случае вашего одобрения, данные средства будут сосредоточены в резерве правительства путем корректировки республиканского бюджета для последующего финансирования поручений, а также приоритетных секторов экономики в марте месяце", – указал Нурлан Байбазаров.

Глава Кабмина его предложения поддержал и заявил, что сэкономленные средства будут направлены на стимулирование экономического роста.