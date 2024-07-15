В Казахстане ускорился рост ВВП

Министерство национальной экономики Казахстана 15 июля рассказало об итогах экономического развития за первое полугодие 2024 года, сообщает Zakon.kz.

МНЭ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики отметило, что реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,3%, ускорившись с 3,2% январе-мае т.г. Улучшение динамики наблюдается как в производстве товаров (с 3,5% до 3,6%), так и в секторе услуг (с 3,1% до 3,3%).



"Замедление темпов экономического роста по сравнению с прошлым годом связано с влиянием последствий паводков, оказавших ограничивающее воздействие на развитие большинства секторов экономики, в том числе торговлю, транспорт, логистику и др., в 10 регионах страны, а также сокращением добычи нефти на 1,6%", – подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что в структуре ВВП одним из главных факторов роста экономики является промышленное производство, объем которого увеличился на 2,8%.

"Пятый месяц подряд наблюдается рост индекса деловой активности, который по итогам июня составил 51,4. В текущем году отмечается устойчивая тенденция замедления инфляционных процессов. В июне т.г. годовая инфляция снизилась до 8,4% к июню прошлого года (9,5% в январе т.г.). Рост цен на продовольственные товары замедлился до 5,4%, непродовольственные товары – до 7,4%. Рост цен на платные услуги составил 13,8%", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, сообщается, что при этом уровень инфляции в июне т.г. к предыдущему месяцу замедлился до 0,4%, что является наименьшим показателем с 2021 года.

Также в министерстве добавили, что международные резервы страны продолжают расти. С начала года международные резервы в целом увеличились на 5,4 млрд долл. и на 1 июля т.г. превысили 101,3 млрд долл. США.

В том числе валютные активы Национального фонда выросли на 1,4 млрд долл. до 61,4 млрд долл., а золотовалютные резервы Национального Банка увеличились на 4 млрд долл. до 39,9 млрд долл. США.

Ранее сообщалось, что в правительстве 15 июля 2024 года состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению экономического роста. Мероприятие прошло под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова.